Israel y Hamás llegan a un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz de Trump para la Franja de Gaza

Marco Rubio comunica la noticia del acuerdo entre Israel y Hamás a Donald Trump

Los detalles "Todos los rehenes serán liberados", ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario añade que Israel "retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna" en el enclave.

Hay acuerdo entre Israel y Hamás para empezar a cimentar la paz en la Franja de Gaza después de dos años de genocidio israelí. Durante la madrugada de este jueves, los negociadores de ambas partes han acordado implementar los primeros puntos del plan de paz anunciado por Donald Trump, que ha sido el encargado de anunciar el acuerdo.

"Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna", ha celebrado el presidente de Estados Unidos. Además, confirma que "todos los rehenes serán liberados muy pronto". "¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!", ha añadido.

Noticia en ampliación.

