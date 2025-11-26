En directo
Sesión de control al Gobierno, en directo | El fallo del Supremo contra García Ortiz centra el cara a cara entre Sánchez y Feijóo
El contexto El presidente del Gobierno se enfrenta a las preguntas de Alberto Núñez Feijóo (PP), Maribel Vaquero (PNV) y Cristina Valido (Coalición Canaria). El líder de los 'populares' centrará su intervención en la dimisión del fiscal general del Estado y preguntará a Sánchez "quién pedirá perdón a los españoles".
El Gobierno da por hecho que la senda de estabilidad "no saldrá" adelante
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio por hecho este martes que la senda de estabilidad presupuestaria que este jueves se debate en el Congreso de los Diputados "no saldrá", por lo que tendrá que "volver a traerla" a la Cámara. Una situación de la que culpó al PP, partido al que acusó de generar "confrontación" y al que criticó por "no votar a favor de lo que le beneficia". Así se pronunció Montero en el Senado tras participar en la sesión de control, donde defendió que "la senda de estabilidad que se presenta es favorable para los territorios", destacando que "el Gobierno lo que hace es incrementar la posibilidad de gasto de las comunidades autónomas".
Las tres preguntas a Pedro Sánchez
Un miércoles más, el presidente del Gobierno responderá a tres preguntas en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Estas son las cuestiones que serán trasladadas a Pedro Sánchez:
- Alberto Núñez Feijóo (PP), a Sánchez: "¿Quién va a pedir perdón a los españoles?"
- Maribel Vaquero Montero (PNV), a Sánchez: "¿Cuándo va a desclasificar el Gobierno los documentos del caso de Mikel Zabalza?"
- Cristina Valido García (Coalición Canaria), a Sánchez: "¿Por qué cree que los distintos Gobiernos de España cuando legislan y presupuestan, olvidan sistemáticamente el derecho de Canarias a un trato singular y diferenciado como recoge su Estatuto de Autonomía, su régimen económico y fiscal y su condición de Región Ultraperiférica?"
El fallo contra el fiscal, protagonista en el Congreso
Buenos días. Este miércoles se vivirá una nueva jornada de tensión en el Congreso de los Diputados tras conocerse el pasado jueves el fallo del Tribunal Supremo contra el ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras conocerse que la fiscal propuesta para sustituir al fiscal general, Teresa Peramato, algo que también ha generado polémica entre el Gobierno, que la considera una persona "absolutamente idónea" para el cargo, y los 'populares' que, por el contrario, la considera "continuista" y de la "absoluta confianza" de García Ortiz.