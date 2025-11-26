Sesión de control al Gobierno, en directo | El fallo del Supremo contra García Ortiz centra el cara a cara entre Sánchez y Feijóo

El Gobierno da por hecho que la senda de estabilidad "no saldrá" adelante

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio por hecho este martes que la senda de estabilidad presupuestaria que este jueves se debate en el Congreso de los Diputados "no saldrá", por lo que tendrá que "volver a traerla" a la Cámara. Una situación de la que culpó al PP, partido al que acusó de generar "confrontación" y al que criticó por "no votar a favor de lo que le beneficia". Así se pronunció Montero en el Senado tras participar en la sesión de control, donde defendió que "la senda de estabilidad que se presenta es favorable para los territorios", destacando que "el Gobierno lo que hace es incrementar la posibilidad de gasto de las comunidades autónomas".