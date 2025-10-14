La guerra en Gaza no ha acabado: los compromisos que quedan sin completar alargan el camino hacia la paz

El contexto Aunque Donald Trump insiste en que la guerra en Gaza ha terminado, la realidad sobre el terreno es muy distinta. Los bombardeos, las incursiones y la falta de ayuda humanitaria demuestran que la paz todavía está lejos de alcanzarse en la Franja.

No han pasado ni 24 horas desde la firma del acuerdo de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, y ya se evidencian las primeras carencias en el documento. Por mucho que Trump se empeñe y repita que "la guerra en Gaza ha terminado", todavía quedan muchas cosas por cumplir para que eso ocurra. Lo cierto es que lo único que parece haber cesado en la Franja es el continuo bombardeo israelí, aunque ni eso está del todo claro.

"La muerte de varios residentes de Gaza por parte del ejército israelí, esta mañana, mediante ataques aéreos y disparos, constituye una violación del acuerdo del alto el fuego", relata Hazem Qassem, portavoz de Hamás, sobre la última hora en Gaza.

Uno de los pocos puntos que sí parece cumplirse del tratado de paz es el intercambio de prisioneros. Sin embargo, en este asunto también hay matices. En los últimos días, Hamás ha liberado a todos los rehenes que tenía en su poder. Aun así, faltan cuerpos por entregar, algo que, para el ministro de Defensa de Israel, supone un incumplimiento del acuerdo.

En cuanto a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, esta sigue siendo insuficiente. Es cierto que están llegando camiones, pero no los necesarios para atender a todos los gazatíes.

Para poder decir que la guerra ha terminado, deben cumplirse tres condiciones clave: la retirada total de las tropas israelíes de Gaza, el desarme de Hamás y el restablecimiento de un gobierno estable en la Franja. Todo ello, por ahora, parece todavía muy lejano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.