La difícil tarea de encontrar los cuerpos de los rehenes israelíes: Hamás podría tardar meses devolverlos a todos

¿Por qué es importante? Pese a la intención de Netanyahu de "devolver a todos" los rehenes a Israel, las propias bombas israelíes dificultan las tareas de recuperación de cuerpos, así como la muerte de altos mandos de Hamás, que eran quienes conocían el paradero de los rehenes.

La devolución de los 21 rehenes fallecidos en Gaza por parte de Hamás podría tardar semanas o meses, según Al Jazeera. Israel, consciente de esta dificultad, firmó el acuerdo con Hamás. Netanyahu, aunque sabe lo complicado de la situación, insiste públicamente en su compromiso de recuperar todos los cuerpos. La devastación en Gaza, causada por bombardeos israelíes, ha convertido la búsqueda en una tarea ardua. Además, la operación israelí ha eliminado a líderes de Hamás que conocían el paradero de los rehenes. Fuentes de inteligencia israelíes estiman que entre 7 y 15 cuerpos están desaparecidos, complicando aún más la situación.

Semanas e incluso meses. Es lo que podría tardar Hamás en devolver a Israel los 21 rehenes fallecidos que permanecen aún en Gaza, según Al Jazeera. Un plazo que, para sorpresa de nadie, Israel conocía desde hace meses y aún así aceptó firmar el acuerdo con Hamás.

Aunque Netanyahu sabía que sería extremadamente difícil recuperarlos a todos, de cara a la galería obvia los detalles y se muestra "decidido a devolverlos a todos".

Detrás de la dificultad de la repatriación de los cuerpos están sus propias bombas, que han convertido la Franja de Gaza en una ciudad enterrada en 55 millones de toneladas de escombros. Zonas enteras arrasadas complican la ardua tarea de encontrar a los cautivos.

A ello se une que en la operación israelí han dado caza a altos mandos de la milicia, que eran quienes conocían el paradero de los rehenes.

Fuentes de la inteligencia hebrea estiman que entre 7 y 15 de los fallecidos están desaparecidos. Tampoco ayuda la presencia de las fuerzas israelíes en Gaza que impiden que Hamás pueda moverse libremente por el territorio para buscar y recuperar los cuerpos.

Con signos de tortura ha entregado Israel los cuerpos de detenidos palestinos. Algunos tienen marcas de haber sido arrollados por tanques y otros tienen los ojos vendados, como si hubieran sido ejecutados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.