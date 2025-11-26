La AN pide al PSOE todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024 porque "la documentación aportada" por el partido "no es esclarecedora”

El contexto A finales de octubre el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente pidió a la Audiencia Nacional que investigase las "incógnitas" existentes sobre los pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado al PSOE que entregue en un plazo de diez días un informe detallado sobre los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024. La Fiscalía Anticorrupción señala que, aunque algunas comunicaciones coinciden con la información proporcionada por el partido, hay pagos en efectivo no confirmados, sugiriendo posibles irregularidades. Además, se critica la falta de claridad en el procedimiento de verificación de facturas y la gestión de reembolsos.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pide al PSOE que, en el plazo de diez días, facilite al Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid la relación de pagos en metálico efectuados y los documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024.

Anticorrupción asegura que, de acuerdo con lo expuesto en el informe policial, algunas de las comunicaciones realizadas ponen de manifiesto la existencia de ciertos en pagos en metálico que se corresponden con la información facilitada por el PSOE.

Sin embargo, añade, en otras ocasiones "no se ha podido confirmar dicha correspondencia", es decir, podrían existir pagos en metálico no contabilizados por este partido político. Añade que por los investigados en la citada causa especial no se ha facilitado información que pudiera explicar tal discordancia.

Añade Anticorrupción que no ha quedado explicado, de manera suficiente, quién era la persona, y cuál el procedimiento mediante el que se comprobaba, en su caso, las facturas presentadas por quienes, en su ámbito de actuación vinculada al partido, obtenían compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones.

"Que la sola firma del Sr. Ábalos Meco justificaba la procedencia de la devolución del gasto sin necesidad de ninguna comprobación sustancial posterior. Que tampoco se comprobaba si la persona que reclamaba la devolución de los gastos era quien efectivamente los había hecho. Ni tampoco se comprobaba si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados por aquel en metálico o por intermediación bancaria, de tal manera que no fuera posible que, adelantado el dinero por éstos para satisfacer esos gastos eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita -o, incluso delictiva-, no se estuviera, al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia, máxime cuando, al parecer, una persona podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él sino por terceros", añade.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente pidió a finales de octubre a la Audiencia Nacional que investigase "las incógnitas" existentes sobre los pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. El juez remitió al juez Moreno -que también investiga el caso Koldo- el informe de la UCO en el que apuntó la existencia de discordancias entre los ingresos de José Luis Ábalos y las cantidades declaradas por el PSOE, así como la información remitida por ese partido.

El juez Moreno habla de un posible "blanqueo de capitales o un desfalco"

En su escrito, el magistrado asegura que "la documentación aportada por el Partido Socialista Obrero Español no es esclarecedora, en tanto que se indica que con cierta periodicidad los fondos en metálico contabilizados en caja procedían de su cuenta bancaria". "Indicándose que, de haber existido pagos en metálico distintos de los efectivamente contabilizados, tampoco podrían estarlo los ingresos con los que aquéllos se nutrían", añade.

Añade que de la documentación aportada por Koldo García, así como de las preguntas que en el curso de las declaraciones testificales efectuó su letrada, parece colegirse que el mismo sostiene, por esta vía indirecta, haber recibido pagos procedentes del partido a los efectivamente contabilizados. "Por último se indica que de lo declarado por el Sr. de Aldama Delgado, así como por la testigo Dña. María del Carmen Pano Sánchez, pudieran haber existido entregas de dinero en metálico al Partido", recoge el escrito.

El juez Moreno habla de un posible "blanqueo de capitales o un desfalco" del partido por parte de Ábalos y Koldo, cuando asegura que "se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudierar ser calificadas de un ilícito penal, desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el Partido, amén de otras eventuales irregularidades".

Respuesta rápida del PSOE: "No estamos investigados en la causa"

El PSOE ha trasladado una respuesta rápida al escrito del juez Moreno, recalcando la "transparencia" y "legalidad" de unas cuentas que están "fiscalizadas". Así lo aseguran fuentes consultadas por laSexta, que aseguran que "no están investigados en la causa" y que su colaboración con la justicia y con la transparencia "es total".

"Todo el efectivo abonado por el PSOE tiene una trazabilidad cierta y legal, sin la existencia de descuadres o liquidaciones no anotadas", añaden desde la formación, que resalta que han actuado "con firmeza y contundencia frente a cualquier indicio de corrupción o comportamiento indebido".

"El Fiscal en su escrito habla de un posible ilícito penal "desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el Partido", añaden.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.