La amenaza de Netanyahu pese al alto el fuego en Gaza: "Hamás será desarmado por las buenas o por las malas"

El contexto Las palabras del primer ministro israelí llegan a la vez que el alto el fuego en Gaza, tras el acuerdo con el grupo palestino para implementar la primera fase del plan de paz de Trump.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido de que Hamás será desarmado y Gaza desmilitarizada "por las buenas" o "por las malas". Esta declaración coincide con el inicio del alto el fuego en Gaza, donde las tropas israelíes se están retirando parcialmente. Según el plan de paz de Donald Trump, se contempla la liberación de rehenes israelíes a cambio de presos palestinos. Netanyahu lo ha presentado como un compromiso cumplido con las familias de los rehenes, de los que se estima que solo una veintena siguen vivos. Netanyahu ha enfatizado que el acuerdo con Hamás solo se logró bajo presión, tras el aislamiento internacional del grupo.

Hamás será desarmado y Gaza, desmilitarizada, "por las buenas" o "por las malas". Es la advertencia que ha lanzado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, este viernes, en un videomensaje que coincide con la entrada en vigor del alto el fuego en el enclave palestino, donde las tropas israelíes han comenzado a replegarse, aunque al menos de momento seguirán ocupando más de la mitad del territorio gazatí, según lo dispuesto en la primera fase del plan de paz de Donald Trump acordado por Israel y Hamás.

Esa primera fase contempla también la entrega de los rehenes israelíes que continúan en la Franja dos años después de que Hamás secuestrara a 251 personas en los ataques del 7 de octubre, a cambio de la liberación de presos palestinos. Un "regreso de todos los rehenes, tanto vivos como muertos", al que Netanyahu se ha referido en su discurso, transcrito por AP, como uno de los "grandes logros de Israel".

"Este es un objetivo central, un objetivo al que nos hemos adherido todo el camino, a través de los dos años que han pasado desde el comienzo de esta guerra", ha proclamado Netanyahu, que ha sacado pecho así: "Prometí a las familias de los rehenes, y también os prometí a vosotros, ciudadanos de Israel, que recuperaríamos a todos, sin excepción. Lo prometimos y lo estamos cumpliendo", ha proclamado, a pesar de que se estima que solo una veintena de los secuestrados que continúan en Gaza siguen con vida.

Pese a la puesta en marcha del plan de Trump, el mandatario israelí, que en los últimos dos años ha masacrado sin piedad a más de 67.000 palestinos en Gaza, ha lanzado una amenaza al grupo palestino: "Estamos acorralando a Hamás desde todos los frentes en preparación para las siguientes fases del plan, en las que Hamás será desarmado y Gaza será desmilitarizada. Si esto se logra por las buenas, que así sea. Si no, se logrará por las malas", ha advertido.

Además, Netanyahu ha querido negar que el acuerdo sobre los rehenes estuviera siempre sobre la mesa. "Hamás nunca ha acordado liberar a todos nuestros rehenes mientras estemos dentro de la Franja", ha incidido Netanyahu, que ha asegurado que el grupo ha aceptó el acuerdo "solo cuando sintió que tenía la espada en el cuello". "Y sigue en su cuello", ha avisado.

"Hamás aceptó el acuerdo después de que el plan de Trump, que yo acordé con el presidente en Washington, lo aislara internacionalmente de una forma sin precedentes", ha insistido Netanyahu, que ha añadido que en la fase actual están "centrados en la liberación de los rehenes".

