La llamativa confesión de Rossi a Pedrosa y Lorenzo sobre su vuelta a MotoGP: "Si no corres..."

Una charla entre el expiloto italiano, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo revelaba la negativa intención del nueve veces campeón mundial de volver a pilotar una MotoGP.

Hace unos meses tuvo lugar un evento muy especial en el mundo del motociclismo. Siete legendarios pilotos de la historia de MotoGP se juntaron para cenar en Valencia. Ahora, varias de las conversaciones que tuvieron lugar han salido a la luz, donde destacan algunos de los comentarios de los protagonistas.

La ocasión reunía a Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Giacomo Agostini, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Kevin Schwantz y Freddie Spencer. Y en un momento dado, Rossi mantuvo una conversación con el de Sabadell. En ella, el español le preguntaba sin rodeos acerca de su iniciativa de volver a subirse a la moto. El italiano respondía.

"Nunca. Mucha gente me pregunta si tengo ganas de probar la MotoGP. Si no corres, si no tienes que hacer nada, no la echo de menos, te lo digo de verdad. No tengo ganas de probarla", contestaba contundentemente el nueve veces campeón del mundo. Luego, confirmaba su satisfacción con el trabajo que realiza en la "VR46 Riders Academy, con Pecco (Bagnaia), su hermano (Luca Marini), (Marco) Bezzecchi y Franco (Morbidelli)".

Entonces irrumpía Lorenzo en la conversación para profundizar en el tema: "¿Les das consejos? Más en el aspecto mental que en el técnico, ¿verdad?". A lo que Rossi respondía: "Sí, voy a verlos a la pista y observo qué hacen mejor o peor que los demás desde mi punto de vista. Y también cómo gestionar el fin de semana".

Por lo que queda resuelta la duda de si volveremos a ver a Rossi al manillar de una MotoGP. Una sorprendente declaración del archienemigo de Marc Márquez, que parece no echar de menos la competición desde que abandonara los circuitos en 2021.