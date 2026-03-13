Valentino Rossi, Pedrosa y el episodio con Marc Márquez en 2013: "¿Te cortó el control de tracción?"

'Il Dottore' recordó el instante en que el eneacampeón del mundo acabó con las opciones de su compatriota de ganar el Mundial en el GP de Japón.

La cena del Salón de la Fama de MotoGP ha dejado muchos momentos e historias memorables. Giacomo Agostini, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, acompañados por otras leyendas de la categoría reina y Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP, se reunieron para repasar anécdotas de sus respectivas carreras y duelos.

Durante la conversación, los expilotos dialogan acerca de sus gloriosos años, los campeonatos que pudieron ganar y cómo viven fuera de la categoría reina. Entre las muchas historias que se recordaron, Rossi y Pedrosa mencionaron a Marc Márquez y el Mundial de 2013.

En aquel año, el ilerdense se proclamó campeón del MotoGP por primera vez en su debut y, durante el GP de Japón, se produjo un episodio que perjudicó a su compatriota. "¿Cuándo fue que Márquez te cortó el control de tracción?", le pregunta 'Il Dottore' al de Sabadell sobre el año en el que estuvo cerca de llevarse el título. "Deberías haber ganado ese año", espetó el italiano.

"Sí, 2013. Ese era para ganarlo. Y además antes también me había hecho daño en la clavícula en Sachsenring, y él se cayó en Holanda", responde Pedrosa, lamentando una de las pocas oportunidades que tuvo para sellar su nombre en la Torre de Campeones.

Posteriormente, el español concluyó la anécdota recordando la victoria de Márquez en Motegi y cómo acabó la clasificación del Mundial: "¿Sabes qué pasó? Márquez ganó esa carrera. Él hizo quinto… yo hice tercero… bueno, él hizo 320 puntos y yo hice 300".