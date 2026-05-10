La profunda reflexión de Pedrosa tras la fractura de Márquez: "A nivel mental..."

El expiloto ha ofrecido su visión personal sobre el estado del campeonato, además de comentar el difícil proceso de lesiones que está atravesando el catalán.

Crecen las dudas después de la última caída de Marc Márquez, esta vez durante la 'sprint' de Le Mans. El catalán será intervenido del pie y hombro y ya está confirmada su ausencia en el GP de Catalunya. Dani Pedrosa ha analizado el accidente y la situación que atraviesa el piloto de Ducati.

"Me ha dado la sensación de que Marc se abría un centímetro de más en la entrada, con mucho freno en ese punto", aclaraba Pedrosa. Luego afirmaba que "la pérdida de adherencia pisando la línea blanca", habría sido el motivo por el que Márquez habría terminado por perder el equilibrio sobre la moto.

Tras ello, y después de ver al catalán incorporarse, las sensaciones no eran positivas: "Nos ha dejado un poco fríos. Ha sido bastante espectacular. Se ha puesto de pie y que cada vez camina menos y menos. Eso es un mal síntoma".

Pedrosa sabe muy bien lo que es vivir procesos de lesiones tan complicados: "Viví una experiencia parecida en 2010, no me bajaba ni la sangre al brazo y tenía calambres importantes".

El expiloto fue muy castigado por su físico y ha ofrecido su punto de vista sobre el recurrente problema de Marc en el hombro: "No estaba alineado este año con el mental, con el corazón, con el talento y con la moto. Si puede quitar ese tornillo y volver a estar alineado, eso le va a dar mucha tranquilidad".

Luego, el expiloto explicó en 'DAZN' las diferencias entre Ducati y las Aprilia, muy fuertes este 2026: "No ha podido responder a ninguno de los rivales". Y alabó el rendimiento de Marco Bezzecchi y especialmente de Jorge Martín: "Realmente ha sido un 10 lo que ha hecho Martín".