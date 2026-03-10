"Marc Márquez y Jorge Lorenzo se odian cordialmente": la sorprendente confesión de un ex de MotoGP

Mat Oxley desmiente que ambos pilotos se aliasen contra Valentino Rossi en 2015 tras la famosa patada, ya que ambos "se odiaban cordialmente".

Las relaciones entre pilotos de la parrilla de MotoGP suelen ser bastante cordiales. Hay algunos que son muy amigos entre ellos, otros mantienen una amistad desde la infancia, y hay otros que ni siquiera se pueden ver debido a una insana rivalidad.

Uno de los casos más conocidos es el de Marc Márquez y Valentino Rossi. Los dos se han proclamado campeones de la categoría reina en hasta siete ocasiones, y en muchas de ellas han peleado por el título de forma respetuosa. Sin embargo, su relación cambió drásticamente en 2015.

Durante el GP de Malasia de 2015, el italiano pateó la moto de Márquez, produciendo que el español se saliese de la trazada y cayese. Ese instante es uno de los episodios más oscuros de la competición, y desde entonces se formó una alianza entre Marc y Jorge Lorenzo en contra de Rossi.

Sobre esta alianza, ha hablado el expiloto Mat Oxley, el cual asegura que, pese a formar equipo en Honda en 2019 y mantener una amistad durante años en el garaje, ambos "se odiaban cordialmente".

"Toda esta historia de que Marc Márquez y Jorge Lorenzo se alían para hacerle daño a Valentino Rossi... No, se odian cordialmente. De verdad", relata Oxley en su podcast 'Oxley Bom MotoGP podcast'.

En sí, el expiloto asegura que los dos "se odian cordialmente" debido a una rivalidad interna entre pilotos de un mismo país. "Creo que ocurre lo mismo con los conductores de un mismo país. Generalmente, se odian entre sí porque todos compiten por el apoyo del público local", añade Oxley.