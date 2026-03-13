"Estoy haciendo mi propio camino"
Álex Márquez saca pecho: "Siempre habrá alguien que piense que estás aquí por Marc"
El piloto de Gresini, vigente subcampeón del mundo de MotoGP, afirma que tiene las armas para luchar por el Mundial.
Tras el primer Gran Premio de la temporada 2026 de MotoGP, Álex Márquez ha concedido una entrevista a 'Motosprint' en la que, entre otros aspectos, ha hablado sobre cómo lidia con la sombra de Marc.
El piloto de Gresini, campeón de Moto3 y Moto2, quedó subcampeón el pasado año tras una sobresaliente temporada en la que superó holgadamente al compañero de su hermano, Pecco Bagnaia.
Su gran actuación en 2025 le valió tener una GP26, la moto de fábrica, esta temporada, por lo que no esconde que tiene todas las armas para pelear por el título.
"Nunca es suficiente, siempre se puede hacer más, en teoría sí", ha explicado el pequeño de los Márquez.
Álex reconoce que pasó de ser una promesa a ser un candidato a la corona en apenas un año, pero es consciente de que en la categoría reina esta condición varía en apenas unos meses.
"En este mundo puedes pasar de ser una posible sorpresa a un piloto de élite en un año, pero también puede ocurrir lo contrario", ha señalado al respecto.
Sobre la supuesta sombra que ejerce Marc, sobre todo a ojos ajenos, Alex afirma que sigue su "propio camino": "Siempre habrá alguien que piense que estás aquí por Marc".