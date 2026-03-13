Bagnaia revela cómo Ducati le contó el fichaje de Márquez: "Me reunieron Tardozzi y Dall'igna..."

El turinés ha desvelado cómo la escudería italiana le informó del fichaje de Marc. 'Pecco' también cuenta cúal fue su primera reacción tras conocer un movimiento que terminaría cambiando tanto su rendimiento.

La carrera de 'Pecco' Bagnaia se vio claramente afectada cuando Marc Márquez aterrizó en Ducati. La llegada del de Cervera a la escudería oficial coincidió con un bajón de rendimiento terrible de 'Pecco'. Cabe recordar que el italiano venía de encadenar dos campeonatos y un subcampeonato en los últimos tres años. En 2025, todo se vino abajo.

La presión que le generaban los resultados de Marc y varias actuaciones muy pobres terminaron sumiéndole en una crisis de confianza y rendimiento muy seria. Finalizó quinto en el Mundial contando con la mejor moto y se vio superado por Álex Márquez, Marco Bezzecchi y Pedro Acosta en un final de temporada desastroso.

El bicampeón encaraba 2026 con lo que parecía ser otra mentalidad. Ducati admitió que era serio candidato al título aunque, como el comienzo de la propia escudería, el primer Gran Premio del año no fue según lo esperado. Bagnaia fue noveno en la carrera superando, eso sí, a Marc, que terminó abandonando.

'Pecco', poco más de un año después de la llegada de Márquez a Ducati, ha desvelado como se enteró del fichaje del nueve veces campeón del mundo: "Me enteré de lo de Marc Márquez la noche antes de los test de Mugello. Gigi Dall'Igna, Davide Tardozzi y Mauro Grassilli vinieron a contármelo. La verdad es que me lo esperaba, porque traerlo a Gresini ya era una forma de proyectarlo al equipo de fábrica".

"Quería que su llegada al equipo fuese una motivación. Marc Márquez es uno de los mejores pilotos de la historia. Él y Valentino Rossi están ahí. Solo se puede aprender de un piloto así. Ha pasado por años difíciles y quería volver a la competición. Cuando me dijeron que estaría en el equipo, dije 'bien", ha confesado Bagnaia en declaraciones para el podcast 'BSMT'.