Valentino Rossi ve "un poco perdido" a Pecco Bagnaia tras la llegada de Marc Márquez a Ducati

El expiloto italiano analizó la situación del turinés en MotoGP después de un nefasto primer año junto al vigente campeón y por el que "sufre psicológicamente".

Pecco Bagnaia tiene un reto por delante. El bicampeón de MotoGP no selló un buen rendimiento en 2025 tras la llegada de Marc Márquez a Ducati, y ahora busca redimirse. El Mundial de 2026 no ha comenzado de la mejor forma para él; sin embargo, aún quedan muchas carreras y puede recuperar su mejor nivel.

El turinés proviene de una amplia generación de pilotos italianos que compiten en la categoría reina. Junto a él, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi y Di Giannantonio han entrenado en el rancho de Valentino Rossi con el fin de mejorar su rendimiento.

De la mano de 'Il Dottore', muchos de ellos han mejorado en el aspecto mental, pero para Rossi, Pecco "está un poco perdido". "Pecco (Bagnaia) desafortunadamente está un poco perdido ahora. ¿Tú qué piensas?", comentó el expiloto durante la cena del Salón de la Fama de MotoGP.

Rossi cree que ahora "sufre" en los puntos fuertes que tenía en 2025. "El año pasado, cuando era fuerte en frenada y entrada a curva, ahora sufre. Yo pienso que cuando llega Márquez y va así de fuerte, pienso que psicológicamente no es fácil", añade el italiano.

Por último, Valentino ha explicado algunos de los problemas que sufre Bagnaia durante las carreras. "Su neumático trasero se desinfla mucho. Durante las últimas vueltas, Pecco es lento", concluye Rossi.