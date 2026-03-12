Valentino Rossi duda de que Bezzecchi pueda ganar a Marc Márquez: "Es imposible batir a Márquez"

La leyenda italiana asegura que, debido a la inferioridad de Aprilia frente a Ducati, es improbable que su pupilo pueda grabar su nombre en la Torre de Campeones en 2026.

Arrebatarle a Marc Márquez la posibilidad de ganar un Mundial de MotoGP es misión imposible. En 14 años en la categoría reina, el ilerdense ha cosechado siete títulos en medio de una de las mejores épocas del deporte, donde ha tenido que lidiar con pilotos de talla mundial como Dani Pedrosa, Casey Stoner, Jorge Lorenzo o Valentino Rossi, entre muchos más.

Sin embargo, este año, al igual que en 2025, Marco Bezzecchi es el único candidato llamado a complicarle el campeonato. Pese a su gran rendimiento, la Aprilia está por debajo de Ducati y Rossi ha respaldado tal afirmación.

"Por ahora, el que está más en forma (de sus alumnos) es Bezzecchi. Creo que ha hecho un gran trabajo. Pero la Aprilia es un poco peor que la Ducati", asegura 'Il Dottore' en un vídeo publicado por MotoGP en YouTube.

En una cena organizada por MotoGP en la que han estado presentes varios miembros del Salón de la Fama, Rossi fue preguntado acerca de si Bezzecchi podría batir a Márquez. "¿Batir a Márquez con una moto un poco peor? Imposible", sentencia el acérrimo rival del vigente campeón del mundo.

En conclusión, el italiano no ve a su compatriota con muchas posibilidades de grabar su nombre en la Torre de Campeones, debido a que el rival a batir es Marc Márquez.