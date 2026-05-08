Pedrerol pide a José Mourinho ya para el Real Madrid: "Tiene el deber de acudir al rescate"

El presentador de 'El Chiringuito' está convencido de que José Mourinho es lo que necesita este Real Madrid: "Le quedó pendiente una Champions".

Fue un jueves de caos en el Real Madrid. 'Jugones' contó que Fede Valverde tuvo que recibir puntos de sutura después de una pelea con Tchouameni en la que acabó golpeándose contra una mesa. Y en 'El Chiringuito' Josep Pedrerol tuvo claro que el único que puede dar un vuelco a este equipo es José Mourinho.

"Arbeloa ha intentado con buenas palabras hacer mejor al equipo y no lo ha conseguido. Tiene que haber un entrenador que llegue al vestuario y se pongan firmen todos. Que le pinte la cara a cualquiera en el vestuario y si no hace caso en rueda de prensa. Mourinho le pinta la cara a Mbappé si hace falta", dice contundente Pedrerol.

Cree que es el momento perfecto para su regreso: "Le quedó pendiente una Champions. Tiene casi el deber de acudir al rescate del Real Madrid, incluso diría yo acudir al rescate de Florentino Pérez. Necesita alguien que controle el vestuario".

"Hoy es un clamor popular en el Madrid. Es Mourinho el que puede salvar esto", cierra el presentador de 'El Chiringuito'.