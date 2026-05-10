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En la vuelta 3

Dura caída de Álex Márquez en la carrera del GP de Francia: no podía moverse tras irse al suelo

El piloto español sufrió una caída en el inicio del gran premio en Le Mans y se quedó tendido en el suelo, dolorido por el impacto.

¡Dura caída de Álex Márquez en la carrera del GP de Francia!¡Dura caída de Álex Márquez en la carrera del GP de Francia!Redes

La carrera del GP de Francia ha acabado muy pronto para Álex Márquez. El piloto español partía en novena posición y en la pelea por seguir subiendo posiciones, se cayó nada más comenzar la segunda vuelta del gran premio.

El piloto de Gresini estaba peleando por la séptima posición e iba a la caza de Jorge Martín. Sin embargo, Álex perdió el control de la moto en la curva uno y se fue al suelo. Una caída fatídica que dejó al '73' dolorido sobre la grava de Le Mans.

Un Álex que venía de ganar el GP de España en el Circuito de Jerez y que con esta caída, el de Cervera se irá del circuito francés sin poder sumar ningún punto en la carrera del domingo.

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