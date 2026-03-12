Un ex de MotoGP, en contra de la sanción a Márquez: "Fue un adelantamiento agresivo, pero no excesivo"

Livio Suppo ha analizado la situación actual de la competición, afirmando su desacuerdo con la penalización a Marc en la 'sprint' y comentando su rivalidad con las Aprilia, que "serán protagonistas" en 2026.

El primer Gran Premio de MotoGP de la temporada aún sigue dando que hablar. La disputa que protagonizaron Marc Márquez y Pedro Acosta durante la 'sprint' del sábado ha sido especialmente polémica, ya que se resolvió con una sanción al defensor del título, brindándole al murciano el primer puesto. Pero el ilegal adelantamiento según Dirección de Carrera, no dejó a nadie contento en Ducati.

"Si la nueva directriz es evitar a toda costa los contactos, la sanción es justa, pero no estoy muy de acuerdo", afirmaba Livio Suppo. El ex 'team principal' de Borgo Panigale se declaró en contra de la decisión tomada por los comisarios y apuesta por una competición más ofensiva: "Hay contactos y contactos, me pareció un adelantamiento agresivo, pero no excesivo. En el pasado, seguramente no habría sido penalizado".

Comenta también el italiano en 'Motorsprint' que "le preocupa que ya sea difícil adelantar con estas motos tan anchas". Por lo que desde Dirección deberían se más permisivos con los adelantamientos: "Si además les quitas la posibilidad de hacer ataques, corres el riesgo de restar espectacularidad, que es lo que le gusta al público". Y pasó a comentar la posible nueva rivalidad entre el catalán y el piloto de KTM.

"Son dos pilotos muy fuertes. Marc, aún no está al 100%, pero a pesar de que Ducati ha tenido más dificultades de lo habitual en esta pista, ha sido capaz de darlo todo. Pedro es un joven que llega y marca una diferencia increíble con sus compañeros de equipo. Es un tipo duro, de verdad", aseguraba Suppo, consciente de que ambos pueden marcar la cabeza de la clasificación. Aunque sigue confiando en "el dominio de Ducati a nivel tecnológico" a pesar de la superioridad de las Aprilia en Tailandia.

Y para concluir le tema dejaba su predicción personal sobre este duelo que se desarrollará a lo largo de 2026: "Aprilia sin duda será protagonista, Acosta también parece alguien que, si la moto se lo permite, siempre puede hacerlo bien. Honda está mejorando. Sobre el papel parece un campeonato más equilibrado, dependerá mucho de cómo esté Marc".

Aunque Livio asegura de que este "equilibrio que parece llegar poco a poco" entre las motos de la parrilla es algo positivo para la competición. Cerró analizando las situaciones de Maverick Viñales y Pecco Bagnaia, después de que ambos pilotos le decepcionaran en la primera cita del año: "Viñales está muy por debajo de las expectativas... Y Pecco fue el peor Ducati, necesita demostrar que realmente ganó esos dos mundiales".