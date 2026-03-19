Márquez no coincide con Alonso y Verstappen en su opinión sobre la F1: "Antes no se veían..."

El piloto de MotoGP ha compartido su opinión respecto a la reciente normativa que ha incorporado el 'Gran Circo', opinando que pueden ser cambios "positivos en el futuro", que favorezcan la emoción y los "adelantamientos".

La nueva normativa de Fórmula 1 ha generado un gran revuelo en la competición. Los nuevos monoplazas plantean cambios muy notables en el modo de conducción, siendo la gestión energética de los coches uno de los aspectos más importantes. Esta situación no tiene contentos a la mayoría de los pilotos, aunque toda una leyenda del motociclismo español defiende el reglamento.

Nada más y nada menos que Marc Márquez ha salido recientemente a defender los cambios que plantea el 'Gran Circo'. El siete veces campeón de MotoGP destaca la emoción que presenta la nueva competición, que da lugar a "adelantamientos que antes no se veían". El catalán pide "paciencia" y confía en el correcto desarrollo de la F1 durante lo que resta de temporada.

Aunque también ha mostrado su inquietud con las diferencias que está habiendo hasta ahora con los diferentes equipos del 'paddock': "Esperemos que los equipos encuentren una estabilidad lo antes posible". Una situación que por el momento está brindándole a Mercedes el liderato, con sus dos pilotos, George Russell y Kimi Antonelli, en la cabeza de la clasificación.

Esta es la opinión que Marc Márquez ha compartido en una entrevista con 'EFE'. El piloto de Ducati se prepara ya para afrontar un Gran Premio de Brasil que será clave para ver como los de Borgo Panigale responden a la superioridad que plantearon las Aprilia y un Pedro Acosta impecable en Tailandia. Pero respecto a la F1, Marc lo tiene claro: "Puede ser un buen camino de cara al futuro".