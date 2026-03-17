"Lo pondrá más difícil": el aviso de un expiloto de MotoGP sobre la dupla Acosta-Márquez en Ducati

El expiloto brasileño Álex Barros cree que la llegada de Pedro Acosta a la marca italiana puede complicar la continuidad del vigente campeón en la categoría y acercarle a la retirada.

El fichaje de Pedro Acosta por Ducati es un secreto a voces. El piloto murciano es la mayor promesa de MotoGP y muchos equipos sueñan con contar con él sobre su moto. Sin embargo, Acosta solo quiere ganar y sabe que en Ducati se puede proclamar como el próximo campeón de la categoría reina.

En los próximos meses sabremos en qué equipo recalará 'El Tiburón de Mazarrón' de cara al Mundial de 2027, aunque la marca italiana tiene todas las papeletas para ser su próxima casa. Allí compartirá garaje con Marc Márquez, vigente campeón y rival a batir en 2026.

En Ducati formarán una dupla española extraordinaria al contar con el próximo talento generacional y el máximo campeón de la categoría en activo. Además, el fichaje sería un éxito para los italianos debido a la edad de Marc y la incertidumbre en cuanto a su futuro y posible retirada.

"Sí, Marc está bien, pero va siendo mayor; aun con 33 años va bien, pero Márquez está en este momento con muchas lesiones", señala Álex Barros, expiloto de MotoGP en una entrevista para 'Mundo Deportivo'. Barros confía en que el eneacampeón del mundo continúe corriendo, aunque asegura que formar pareja con Acosta podría suponer una dificultad para el ilerdense.

"Teniendo a Pedro Acosta como compañero de equipo y saber que hay un chaval joven lleno de ganas de hacer, lo pondrá más difícil aún; eso significa más accidentes, estar más al límite cada rato, y él cada año con más dificultad", añade el brasileño.

Incluso, Álex se pregunta si, en el caso de Marc, "¿vale la pena continuar?", teniendo en cuenta la edad, sus lesiones y las complicaciones que va a sufrir teniendo a un compañero mucho más joven, con ganas de ganar y que le va a apretar en cada curva.

"Es una cosa muy personal. Hay momentos en la carrera, en la vida, que nosotros vamos a ser mayores, que las prioridades van cambiando", concluye Barros.