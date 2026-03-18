La sorprendente comparación de un expiloto de F1 sobre Kimi Antonelli: "Me recuerda un poco a..."

Christian Klien, expiloto austriaco, ha festejado el triunfo del italiano en China y ha comparado su estilo a la hora de luchar contra Hamilton con el de un tetracampeón del mundo.

Kimi Antonelli ha hecho historia este fin de semana en el GP de China. El piloto italiano ganó la carrera convirtiéndose en el segundo piloto más joven en acabar un 'Grand Prix' en primer lugar, por detrás de Max Verstappen.

Dicha hazaña ha sido celebrada por su equipo, sus compañeros y todo su país, ya que no había un ganador de un GP italiano desde hace 20 años, cuando Giancarlo Fisichella ganó en Malasia 2006.

"Solo tiene 19 años. Ha recibido un apoyo increíble de Mercedes y ha demostrado lo que eso significa. Lograr semejante rendimiento con tan solo 19 años, en apenas su segundo año en la Fórmula 1, es realmente impresionante. Va a ser una temporada emocionante con Russell y Antonelli", asegura Christian Klien, expiloto de Fórmula 1, en declaraciones a 'Sport und Talk aus dem Hangar-7'.

Klien celebra la victoria del italiano en medio de la disputa entre Mercedes y Ferrari por el triunfo en lo que llevamos de campeonato. "Fue bueno para Antonelli en la carrera poder adelantar rápidamente al Ferrari. ¡Mercedes está a años luz de distancia! Eso es aproximadamente medio segundo por vuelta", añade el austriaco.

Incluso, debido a la increíble gesta de Antonelli y su pugna con Lewis Hamilton en China, el propio Klien lo ha comparado con un tetracampeón del mundo como es Verstappen.

"En las batallas con Hamilton, hay que mantener la cabeza fría. Siempre se mostraba tranquilo con su ingeniero de carrera. Hubo una vez que bloqueó los frenos y el ingeniero simplemente le dijo: 'Solo llévalo hasta la meta'. Eso me recuerda un poco a Max Verstappen", concluye el expiloto.