La confesión de Zverev recordando sus duelos contra Nadal, Djokovic y Federer: "Desearía haber jugado..."

El tenista alemán ha recordado sus enfrentamientos contra el 'Big 3' en el pasado, algo de lo que se siente orgulloso, pero que le perjudicó en la consecución de títulos.

Alexander Zverev está mostrando un buen nivel de tenis este 2026. Es el tercer clasificado en el ránking ATP, solo por detrás de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. En el Madrid Open logró alcanzar la final, donde se vio ampliamente superado por el italiano que le venció por 6-1 y 6-2 en tan solo 58 minutos.

El transalpino está siendo el verdugo de Zverev este 2026 (Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid), con lo que bromeó Alexander: "Está jugando de una manera fantástica y hay que reconocérselo, merece todo el crédito".

Ha quedado demostrado que el alemán, a pesar de ser el tenista más cercano al duopolio que Jannik forma con el español, estaría aún muy lejos del nivel de ambos. Algo que ha recordado a Zverev a los tiempos cuando competía con el 'Big 3', que ha querido explicar cómo lo vivió: "Tuve mucha suerte de poder enfrentarme a los mejores jugadores del mundo desde que llegué a este torneo, además de diferentes generaciones. En su día jugué contra Roger, Rafa y Novak, ahora tengo la oportunidad de enfrentarme a Carlos y Jannik"

Así lo reconocía el tenista alemán, como un bonito recuerdo a pesar de que fue algo que le perjudicó en cuanto a éxitos, como reconoció durante la rueda de prensa del Masters 1000 de Roma: "En cierto modo, desearía haber jugado menos contra ellos en las rondas finales de los grandes eventos (risas). Pero sí, fue un privilegio cada vez que pude enfrentarme a ellos, aquí en Roma levanté mi primer Masters 1000 contra Novak en la final, algo que nunca olvidaré".

En el horizonte más cercano ya se sitúa Roma para Zverev, satisfecho hasta ahora con su temporada, pero con la ambición de llevarse a casa su primer título del año. Para ello ha marcado una hoja de ruta clara: "Quiero seguir mejorando mis formas, jugando cada vez mejor, así que espero que se vea reflejado estas semanas".