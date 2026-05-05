"Poco compromiso"
La demoledora frase de Jodep Pedrerol sobre Mbappé: "No se ha integrado en Madrid"
El presentador de 'El Chiringuito' dice que para él ha sido "un chasco" el "poco compromiso" que está demostrando Kylian Mbappé con el Real Madrid.
Las últimas horas de Kylian Mbappé se han convertido en cuestión de estado alrededor del Real Madrid. Y en 'El Chiringuito' se vivió un debate intenso, con Josep Pedrerol dejando una frase demoledora: "Al margen de que es un gran jugador, para mí ha sido un chasco el poco compromiso de Mbappé o menor compromiso de Mbappé. Me dicen que no se ha integrado en Madrid".
"Mbappé es el mejor del mundo, la ilusión que había con él... cuando hay mucha ilusión con algo y no es lo que imaginas se te cae un mito. Era todo perfecto, el Madrid había conseguido ficharle, pero cuando llega a Madrid no notas ese compromiso. Es bueno, sin duda. Mete 50 goles", reflexiona Pedrerol.
"Ha sido una decepción ver que Mbappé no es Mbappé. Ha sido una decepción este Mbappé", cierra el presentador de 'El Chiringuito'.