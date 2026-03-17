El principio del fin: Mercedes desvela por qué Aston Martin cambió sus motores por los de Honda

Toto Wolff, jefe del equipo germano, ha explicado que fue la escudería de Silverstone la que optó por desechar la que ahora es la mejor unidad de potencia de la parrilla.

"No fue una decisión de Mercedes"

Aunque apenas se hayan consumidos dos citas del calendario de Fórmula 1 para 2026, no hay ninguna duda de que Mercedes tiene el mejor motor de la parrilla.

Tampoco hay ninguna duda de que, por el momento, Aston Martin y Honda tienen la peor unidad de potencia de los once equipos del 'Gran Circo'.

Es por ello que muchos se preguntan por qué los de Silverstone decidieron dejar de ser equipo cliente de los germanos cuando todo apuntaba a que podían dominar en el nuevo reglamento.

Esta cuestión se la trasladaron a Toto Wolff, jefe de la marca de la estrella, y el austriaco afirmó que fue decisión de Aston separar los caminos.

"Aston Martin fue cliente y socio de Mercedes durante muchos años, y todavía suministramos motores y otros componentes para la división de coches de calle, así que no fue una decisión de Mercedes no seguir trabajando con Aston Martin", ha explicado.

"Creo que fue una decisión consciente convertirse en un equipo oficial, con Honda, con su socio Aramco, y por eso tuvimos que dejarlos ir", ha añadido en declaraciones que publica 'motorsportweek'.

Ahora, mientras George Russell y Kimi Antonelli lideran la clasificación, Fernando Alonso y Lance Stroll no han podido completar ninguna carrera.