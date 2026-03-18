Ahora

MotoGP

Bagnaia se arrepiente de todas las pullas a Ducati: "Me hacían preguntas y yo..."

El piloto italiano dice que en 2025 no fue capaz de responder como debía a las preguntas de Ducati: "Cometía un error al hablar en caliente...".

Pecco BagnaiaPecco BagnaiaGetty

Pecco Bagnaia no pudo con Marc Márquez... y se fue a la parte de atrás de la parrilla. Su 2025 con Ducati fue muy duro. No entendió la moto y lanzó muchos dardos al equipo. Ahora se arrepiente de todos esos comentarios negativos que hacía "en caliente" y que ahora cambiaría.

En palabras que publica 'AS', Pecco dice que en ningún caso Ducati le ha boicoteado: "No habrían tenido motivo para ponerme en problemas, habría sido una locura".

"En situaciones así todos quieren opinar y solo hacen más ruido. Yo no hablaba solo con mi jefe de equipo y mis técnicos, sino con todos. Me hicieron mil preguntas y yo también puse en apuros a mi equipo", dice el dos veces campeón de la categoría reina con el equipo Ducati.

Reconoce que cometía el error de no pensarlo dos veces antes de hablar ante los medios: "A veces cometía un error al hablar en caliente, pero a nivel mediático estuve rozando la locura en la última parte del año. Llegué a leer una entrevista con frases que nunca había dicho".

El italiano quiere cambiar su actitud en este 2026. Sabe que sigue teniendo a su lado a un Marc que luchará por todo, pero intentará centrarse en él. Y quizá su futuro no esté de rojo.

Porque los rumores de MotoGP le colocan en Aprilia junto a Marco Bezzecchi. El anuncio estaría muy cerca de confirmarse.

Las 6 de laSexta

  1. Irán bombardea Tel Aviv como "venganza" por la muerte de Lariyani en unos ataques que dejan al menos dos muertos
  2. Sesión de control al Gobierno, en directo | Feijóo llama "perdedor" a un Sánchez que le ataca con su postura sobre la guerra en Oriente Medio: "Lleva 18 días equivocándose"
  3. La UCO apunta a la implicación de 'Lolo', el hermano mayor de Julián, en el asesinato de Francisca Cadenas: estas son las pruebas que le señalan
  4. Registran un terremoto de magnitud 4,4 con epicentro en el mar de Alborán sentido en cinco provincias andaluzas
  5. Mouliaá reconoce sentirse cada vez más "orgullosa" de haber denunciado a Errejón: "Prefiero hablar y que me entierren viva, a callarme"
  6. Los 'mukoyoshi' o cómo una tradición machista japonesa recuerda al hijo secreto adoptivo de Raffaella Carrà