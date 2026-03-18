Bagnaia se arrepiente de todas las pullas a Ducati: "Me hacían preguntas y yo..."

El piloto italiano dice que en 2025 no fue capaz de responder como debía a las preguntas de Ducati: "Cometía un error al hablar en caliente...".

Pecco Bagnaia no pudo con Marc Márquez... y se fue a la parte de atrás de la parrilla. Su 2025 con Ducati fue muy duro. No entendió la moto y lanzó muchos dardos al equipo. Ahora se arrepiente de todos esos comentarios negativos que hacía "en caliente" y que ahora cambiaría.

En palabras que publica 'AS', Pecco dice que en ningún caso Ducati le ha boicoteado: "No habrían tenido motivo para ponerme en problemas, habría sido una locura".

"En situaciones así todos quieren opinar y solo hacen más ruido. Yo no hablaba solo con mi jefe de equipo y mis técnicos, sino con todos. Me hicieron mil preguntas y yo también puse en apuros a mi equipo", dice el dos veces campeón de la categoría reina con el equipo Ducati.

Reconoce que cometía el error de no pensarlo dos veces antes de hablar ante los medios: "A veces cometía un error al hablar en caliente, pero a nivel mediático estuve rozando la locura en la última parte del año. Llegué a leer una entrevista con frases que nunca había dicho".

El italiano quiere cambiar su actitud en este 2026. Sabe que sigue teniendo a su lado a un Marc que luchará por todo, pero intentará centrarse en él. Y quizá su futuro no esté de rojo.

Porque los rumores de MotoGP le colocan en Aprilia junto a Marco Bezzecchi. El anuncio estaría muy cerca de confirmarse.