El 'exjefazo' de MotoGP que analiza la pelea Aprilia-Ducati por el Mundial: "Parece un desastre, pero..."

Francesco Guidotti, exdirector de Pramac y KTM, resta importancia al dominio de la escudería de Noale en el primer gran premio del año y remarca la dureza de pelear con Ducati.

Aprilia sorprendió a todo MotoGP en el primer Gran Premio del año. La victoria de Marco Bezzecchi no fue una sorpresa del todo pero la presencia de cuatro 'Aprilias' en las cinco primeras posiciones si asombró a gran parte de la parrilla. La escudería más señalada tras ese resultado, Ducati.

La mejor moto de la marca italiana fue Fabio Di Giannatonio, que terminó en sexta posición. Marc y Álex Márquez abandonaron y para encontrar al 'Pecco' Bagnaia había que mirar hasta el noveno puesto, muy alejado de las posiciones de arriba.

Este resultado comenzó a generar algunas dudas sobre si el dominio de Ducati había llegado a su fin. Muchos piensan que la temporada estará mucho más igualada de los esperado y que Aprilia tendrá una opción real al título con Bezzecchi.

Sin embargo, Francesco Guidotti, exdirector de Pramac y KTM, no piensa lo mismo: "Por supuesto, el GP de Tailandia parece un desastre total para Ducati, pero solo en comparación con el pasado, los tiempos son incomparables. Siendo realistas, un resultado como el de Tailandia es bastante normal y, en mi opinión, no supone ningún drama para Ducati".

"Aprilia hizo un gran trabajo; recortaron distancias. Pero Bezzecchi también marcó la diferencia en Buriram porque es uno de los pocos pilotos que aprecian la carcasa especial de Michelin, que normalmente solo se usa en Mandalika y el Red Bull Ring. Marc volvió a estar en cabeza tras un largo descanso. En circunstancias normales, habría subido al podio dos veces al inicio de la temporada; no se puede pedir más·, concluye Guidotti en declaraciones para 'Speedweek'.