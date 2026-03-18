"Un Marc más lento sigue siendo más rápido que otros": el halago de un ex de MotoGP a Márquez
Carlo Pernat, representante de pilotos, desconoce si renovará con Ducati tras su lesión y no duda en destacar el nivel del eneacampeón frente al resto de la parrilla.
El futuro de Marc Márquez sigue siendo una incógnita para muchos. El vigente campeón del mundo se encuentra en su último año de contrato con Ducati y aún se desconoce si seguirá con los de Borgo Panigale, si buscará otro destino o si pondrá punto y final a su exitosa carrera.
Una persona que conoce a Márquez por su extenso paso por MotoGP es Carlo Pernat, clásico representante en la categoría reina, que ha hablado acerca de la situación del ilerdense, su futuro y el estado actual, tanto físico como mental, de Marc.
"Su última lesión le hizo sufrir mucho más de lo que esperaba, y estaba dispuesto a sufrir después de todo lo que ya había soportado, y me temo que el tipo de razonamiento racional que subyace a su decisión de retirarse se ha activado oficialmente", afirma Pernat a 'MowMagazine', sobre la decisión vital que se plantea Márquez.
Su renovación con los italianos aún está pendiente y Carlo cree que, renueve o no, Márquez mantendrá un gran nivel. "Renovará su contrato con Ducati, correrá un año o dos más, pero creo que algo hizo clic en su cabeza. Si esto se traducirá en que corra un poco más lento, no lo sé", añade el agente de pilotos.
"Ciertamente, un Marc Márquez que corra un poco más lento sigue siendo mucho más rápido que muchos otros", concluye Pernat, elogiando a Márquez, incluso si su nivel baja con la edad.