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Bezzecchi y la receta para ganar a Marc Márquez: "Si sales con miedo..."

El piloto de Aprilia, que quiere pelear por el título de MotoGP este curso contra Marc, dice que su rival sigue siendo el gran favorito a todo.

Marc Márquez y Marco Bezzecchi GP Tailandia 2026Marc Márquez y Marco Bezzecchi GP Tailandia 2026Getty Images

Fin de semana de Gran Premio de Brasil en MotoGP. El segundo del año después de una cita de Tailandia muy intensa con una lucha a tres: Pedro Acosta, líder del mundial; Marco Bezzecchi y Marc Márquez.

El piloto de Aprilia, en palabras que recoge 'AS', asume que Marc sigue siendo el favorito pero que sí confía en poder ganarle ahora que su moto está incluso por encima del potencial de la Ducati.

"Él y no otro es el favorito. Es el vigente campeón. Habrá que pelearlo. La presión la tiene Ducati, que es quien ganó el año pasado...", dice el piloto italiano.

Desvela la receta para poder ganar a Márquez: "Si sales con miedo, ya sales derrotado. Y yo no lo estaba ni siquiera el año pasado".

Convencido en Aprilia

Bezzecchi renovó su contrato con el equipo Aprilia y podría estrenar compañero de cara al año que viene. La llegada de Pecco Bagnaia, ahora en Ducati, estaría muy cerca de confirmarse.

"Tuve otras ofertas, pero decidí seguir porque buscaba una colaboración sólida, proyectada en el futuro. El futuro no es predecible, pero aquí estoy verdaderamente bien", explica un Bezzecchi que se ve capaz de estar en la pugna por el título de la categoría reina.

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