Las notas del GP de China de F1: un invitado sorpresa se cuela en el 'top'

El piloto británico y el italiano lideran los 'Power Rankings' del fin de semana en el circuito de Shanghái, con Carlos Sainz en sexta posición, empatado con Franco Colapinto.

Kimi Antonelli firmó un fin de semana redondo en el Gran Premio de China. El piloto de Mercedes se convirtió en el 'poleman' más joven de la historia el sábado, y se llevó la primera victoria de su carrera deportiva el domingo. Una hazaña, que le ha servido al piloto italiano para llevarse la mejor nota en los clásicos 'Power Rankings' de la Fórmula 1, que se realizan después de cada Gran Premio, y en donde cinco expertos de la categoría califican con nota el fin de semana de los pilotos.

El piloto de 19 años se ha marchado de Shanghái con una nota de un 9.4, empatado con Oliver Bearman. El piloto de Haas firmó una carrera muy sólida, cruzando la línea de meta en la quinta posición, tras salir desde el décimo lugar.

Lewis Hamilton y Pierre Gasly cierran el top 3, con un 9.0. El piloto británico logró su primer podio con Ferrari, en un circuito que se le da muy bien al siete veces campeón del mundo. Hamilton ganó en Shanghái la sprint del año pasado, y consiguió su décimo podio en el circuito asiático.

En cuanto al piloto de Alpine, Gasly logró ocho puntos muy valiosos para el equipo francés, que junto al décimo puesto y el punto de Colapinto, hace que los de Enstone hayan sumado nueve puntos en las dos primeras carreras del año.

Carlos Sainz se llevó un notable alto y la sexta posición, tras una gran carrera del piloto español. Sainz sumó los primeros puntos del año tanto para él, como para el equipo Williams, tras salir desde la 17ª posición. El madrileño empata con Colapinto, ambos con un 8.0.

En la parte baja de la clasificación se encuentran pilotos como Max Verstappen y Charles Leclerc. El monegasco se lleva una calificación de un 7.6 y la novena posición, mientras que 'Mad Max' logra un 6.8 y la antepenúltima posición, en un fin de semana complicado para el neerlandés.

Así va la clasificación de los 'Power Rankings' F1 2026

Tras las dos primeras citas de la temporada, Russell y Antonelli lideran la tabla de los 'Power Rankings' con un 9.1, seguidos por Bearman en tercera posición y un 8.8 en la nota general.

Sainz se coloca por primera vez en el top 10 de esta clasificación, con una nota de 7.2 y empatado con el piloto de Red BullIsack Hadjar.