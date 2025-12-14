"Es el heredero de Schumacher": un ex de Ferrari se rinde a Verstappen

Después de conseguir cuatro campeonatos del mundo de Fórmula 1, el neerlandés comienza a figurar entre los pilotos más laureados de la historia, algo que Maurizio Arrivabene, exjefe de la escudería italiana, no ha dejado pasar.

Max Verstappen lleva años en la cima del automovilismo, sus cuatro mundiales consecutivos (e increíble temporada en 2025) hablan por sí solos. Para algunos, merece su hueco en el 'hall of fame' de la Fórmula 1, uno de ellos es Maurizio Arrivabene, jefe de Ferrari entre 2014 y 2018.

El italiano se ha atrevido a comparar al neerlandés con nada más y nada menos que Michael Schumacher, campeón mundial en siete ocasiones, el más laureado de la historia junto con Lewis Hamilton. Llegándole a nombrar incluso como su 'heredero': "Verstappen es el heredero de Michael Schumacher. Tiene la misma fuerza, el mismo sentido del liderazgo y sabe cómo inspirar a los que trabajan con él".

Arrivabene sobre Hamilton y su comparación con Vettel

La temporada 2025 de Ferrari ha sido un completo fracaso. Mientras que Charles Leclerc ha hecho un año medianamente salvable, el de Lewis Hamilton en su debut en Maranello ha sido muy insuficiente. El británico no ha sabido adaptarse a Ferrari, una situación que Arrivabene ha criticado ferozmente.

Durante la temporada, Lewis reconoció haber trasladado al equipo italiano una serie de sugerencias relacionadas con la mejora del coche y los procedimientos dentro de la escudería. Algo contra lo que el italiano ha cargado duramente comparándolo con una situación similar a la que vivió con Sebastian Vettel en su primer año de rojo, quien tampoco se logró adaptar.

"No es que tenga nada en contra de Sebastián, pero cada uno tiene que hacer su trabajo... Vettel fue quien envió los archivos, escribió, habló y todo lo demás. Es algo inútil", declaraba para 'Sky Sports'.

"Si el piloto empieza a actuar como un ingeniero, se acabó", aclaraba Arrivabene, muy tajante con el comportamiento de Lewis Hamilton.