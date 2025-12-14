Márquez no descansa: este es el récord histórico que le arrebatará a Rossi en 2026 con casi total seguridad

El de Cervera está a poco de volver a superar a 'Il Dottore' en un registro histórico. Si Marc es competitivo en 2026 (algo que parece bastante seguro), le arrebatará otro récord al italiano.

Marc Márquez es el gran favorito para ser campeón de MotoGP en 2026. El de Cervera se ha ganado el derecho de ser el único claro candidato al título después de haber firmado una temporada increíble en la que ha conquistado su noveno Mundial.

Ha sido precisamente ese logro lo que ha provocado que Marc iguale en títulos a su máximo rival, Valentino Rossi. El de Ducati le ha arrebatado varios récords al italiano y va camino de superarle en algunos otros registros.

Uno de los que parece que pasará a ser propiedad de Marc más pronto que tarde es el de las vueltas rápidas en MotoGP. Márquez ocupa la segunda plaza en esta clasificación con 72 vueltas rápidas. Detrás del español se sitúa la leyenda Giacomo Agostini.

Como líder de este ránking está el propio Rossi solo cuatro vueltas rápidas por delante del vigente campeón del mundo de MotoGP (76). Se hace muy extraño pensar que Marc no va a ser capaz de superar a Valentino en esta histórica marca, algo que agrandaría aún más su leyenda y le engrandecería con respecto a su máximo oponente.

Sin embargo, hay ciertas dudas con el estado físico de Márquez. Cabe recordar que el de Cervera se perdió los últimos dos meses de competición por su lesión en el hombro. Habrá que esperar cómo reaparece tras tanto tiempo de inactividad.