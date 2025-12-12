El 'dardo' de Alex Palou a la F1: "Nosotros no tenemos ayudas..."

Dice el campeón de la IndyCar que esos coches son mucho más difíciles de pilotar que los F1: "Al coche no le gusta que vayas rápido...".

Alex Palou, cuatro veces campeón de la IndyCar, ha explicado las diferencias entre su competición y la Fórmula 1 y ha dejado algunos darditos. Deja claro que los coches son muy diferentes y que en la Indy la verdadera dificultad es hacer rápido a un coche que no está preparado para correr.

Así se manifiesta en una entrevista a 'Mundo Deportivo': "Al final los dos son fórmulas y las cosas básicas digamos que son las mismas. Un F1 acelera un montón más, corre mucho más, tiene mucha más potencia, mucho más agarre también, pesa menos, es mucho más ágil, es un coche mejor, un coche con esteroides a tope, que lo hace todo bien: frena muy bien, gira muy bien, tiene mucho agarre. Y el IndyCar es todo lo contrario".

En la Indy dominar el coche no es tan sencillo: "Al coche de la IndyCar le cuesta frenar, no tiene agarre, estás todo el rato peleándote con él, pero a la vez te permite forzarlo más. No tienes nada de ayudas. Ahora tenemos el híbrido también, pero digamos que te permite llevarlo tú a tu manera y yo a mi manera y forzarlo, estar trabajando agresivamente...".

"Mientras que con el F1 tienes que ser a lo mejor un poquito más calmado", detalle el piloto español, que ya se ha convertido en leyenda de la IndyCar con sus cuatro títulos.

Los coches de la Indy, dice Palou, su mayor dificultades es que no están pensados para ir muy rápido: "Tenemos mucho peso, con lo que el coche se mueve mucho. Al coche digamos que no le gusta que vayas rápido, pero ahí está la gracia".

"En el coche de la IndyCar no tenemos dirección asistida como un Formula 1. Es decir, la dirección es muy dura, como un coche de clásico", finaliza Palou sus explicaciones.