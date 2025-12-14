Pesadilla antes de Navidad: la semana horribilis de un PSOE cada vez más dividido por las denuncias de acoso sexual.

¿Qué está pasando? Los casos en el seno de la organización han crecido en número con el paso de los días y cada vez son más las voces que reclaman "mano dura" a Pedro Sánchez.

El PSOE enfrenta una creciente brecha interna debido a denuncias de acoso sexual contra varios de sus miembros y la percepción de inacción por parte del partido. El caso de Paco Salazar marcó el inicio, seguido por acusaciones contra figuras como Antonio Navarro y Javier Izquierdo. En Valencia, Toni González dimitió de sus cargos orgánicos, mientras que en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro reconoció conocer las acusaciones contra José Tomé. Las tensiones internas se intensifican con voces como las de Irene Pozas y Belén Fernández, que exigen medidas firmes. Susana Díaz criticó la gestión del asunto, subrayando la necesidad de restaurar la confianza. La negativa a llevar los casos a la Fiscalía aumenta las divisiones.

Cada vez mayor es la brecha dentro del PSOE. Con una que se hace cada vez más grande con cada día que pasa. Todo, por las denuncias de acoso sexual a miembros del partido. Por la supuesta inacción que muchos en sus filas ven o por la escasa respuesta ante los mismos. Por algo que está pasando factura al socialismo en una semana en la que no han dejado de sumarse casos y casos en diferentes puntos de España.

Porque la denuncia contra Paco Salazar fue el comienzo. Porque a la misma le siguieron otras. Otras como la que recibió Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos. A pesar de la suspensión cautelar de su militancia sigue como concejal en el Ayuntamiento y mantiene además su acta de diputado provincial en la Diputación de Málaga.

Javier Izquierdo, miembro de la dirección federal, senador y exdelegado del Gobierno en Castilla y León, ha renunciado a todos sus cargos tras salir una serie de acusaciones contra él. En Valencia, Toni González, vicesecretario del PSPV-PSOE en la provincia, ha dimitido de todos sus cargos orgánicos pero sigue como alcalde de Almussafes como parte del grupo mixto.

En Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, líder del PSOE gallego, ha reconocido que fue en octubre cuando conoció el supuesto caso de acoso sexual del que se acusa a José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo. Ha renunciado a la presidencia de Lugo pero sigue de alcalde en Monforte de Lemos. Contra él pesa una denuncia de acoso sexual que ha sido avalada por varias compañeras de la denunciante.

Y estos casos están generando una gran división en el PSOE. Están provocando que cada vez sean más las voces que se alzan para pedir "mano dura contra los acosadores y los machistas". "Que no te tiemble la mano", ha pedido Irene Pozas, secretaria general de las juventudes socialistas en Cáceres, a Pedro Sánchez.

En la misma línea ha ido Belén Fernández, portavoz socialista en Cáceres: "Necesitamos que denunciéis a esos puteros. El socialismo no puede tolerar esto".

Porque por más que la secretaria de Igualdad prefiera hablar de acompañamiento a las víctimas hay quien, como Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, pide más: "En nuestro partido no caben aquellos que dicen que son compañeros, pero que son unos puteros y abusadores".

Un partido en el que Susana Díaz fue uno de sus grandes referentes. La que fuese líder del PSOE en Andalucía y presidenta de la Junta, en laSexta Xplica, habló de la rueda de prensa de Rebeca Torró. "No me representa", expresó.

"Esto solo tiene una salida. Saber quién estaba al frente de ese canal, reestablecer la confianza en el partido y ese procedimiento se tiene que finalizar", concluyó.

Porque la gran pregunta es la de siempre. Es la de por qué no se llevan los casos a la Fiscalía. Es la negativa socialista a ir más allá con unas denuncias por acoso sexual contra miembros del partido que están creando una brecha cada vez mayor en la formación.

