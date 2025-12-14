Al menos dos muertos y varios heridos en un tiroteo masivo en la Universidad de Brown (EEUU)

Imagen de archivo de un coche de policía de Providence (EEUU)

Los detalles Pese a que en un primer momento se informó que sí, el atacante sigue suelto tras haber acometido disparos contra varias personas en la universidad del estado de Rhode Island.

Al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas a causa de los disparos recibidos este sábado en la Universidad de Brown, en la ciudad de Providence (EEUU).

Brett Smiley, alcalde de la localidad donde se sitúa el centro universitario, ha confirmado la muerte de al menos esas dos personas y que hasta ocho personas se encuentran en estado crítico.

Según varios medios de comunicación locales, el FBI ha llegado rápidamente al lugar de los hechos y se ha hecho cargo de la investigación.

Por el momento, el tirador continúa sin ser detenido pese a que en un inicio se informó de que había sido arrestado. El propio Donald Trump se ha hecho eco de esta corrección en su cuenta de Truth Social: "La policía de la Universidad Brown se desdijo de su declaración anterior: el sospechoso NO está detenido".

Por su parte, la universidad ha informado que la "situación continua" tras más de una hora desde la primer alerta. "Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley. La policía de Brown y Providence se encuentra en el lugar. Permanezcan refugiados por el momento", han avisado.

