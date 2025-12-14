Al menos 12 muertos en un tiroteo en Bondi Beach, una de las playas más famosas de Sídney: hay un detenido

Uno de los heridos en un tiroteo en una playa de Sídney.

¿Qué ha pasado? Uno de los tiradores ha sido abatido por la Policía, que ha instado a la población a "evitar la zona" porque la operación "todavía continúa", ya que se busca a un tercer implicado. También hay 11 heridos.

Al menos 10 personas han muerto y 11 han resultado heridas en un tiroteo en la playa de Bondi, Sídney. Uno de los tiradores ha sido abatido y el otro está en estado crítico. Entre los heridos se encuentran dos policías. La Policía de Nueva Gales del Sur ha pedido a la población evitar la zona mientras la operación continúa. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha sido informado detalladamente y ha expresado sus condolencias a los afectados. El ataque ocurrió durante una celebración de Janucá, aunque las autoridades no han confirmado el motivo del tiroteo.

Al menos 12 personas han muerto en Australia, en Bondi Beach, en Sídney, después de que dos personas abrieran fuego contra un grupo de bañistas. Los agentes han confirmado que uno de los tiradores ha sido abatido en la operación policial.

A través de las redes sociales, los agentes han confirmado que hay al menos 11 heridos, dos de ellos policías, y que el segundo tirador está en estado crítico.

"Se ha confirmado la muerte de 10 personas, incluyendo un hombre que se cree es uno de los tiradores. El segundo presunto tirador está en estado crítico. Hay otras 11 personas heridas, dos de ellas policías", han compartido los agentes.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns ha elevado el número de fallecidos de 10 a 12 y ha asegurado que se investiga a un tercer infractor: "Ha sido un ataque diseñado para objetar a la Comunidad judía en Sídney en el primer día de Janucá".

"Un ataque terrorista"

Por su parte, la Policía australiana asegura que se trata de un "ataque terrorista" y que el equipo antiterrorismo dirigirá la investigación: "No se dejará piedra sin mover". A su vez, informa de que la unidad de desactivación de bombas está trabajando actualmente en varios sospechosos de dispositivos explosivos improvisados. Asimismo, indica que "este no es momento de castigar" sino de "permitir que la Policía cumpla con su deber".

Además, han instado a la población a "evitar la zona". "La operación todavía continúa", han expresado la Policía de Nueva Gales del Sur.

Anthony Albanese, primer ministro de Australia, ya está informado de manera pormenorizada sobre la evolución de este incidente, según ha confirmado un portavoz a la cadena australiana 'ABC'.

"La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con los agentes de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información. Ha manifestado Albanese, que ha lamentado estas "escenas impactantes y angustiosas de Bondi".

Según han confirmado múltiples testigos a los medios del país, se trata de un ataque a tiros protagonizado por un número todavía indeterminado de personas armadas. Las autoridades no han confirmado nada al respecto.

La playa, destacan, era parte de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo 14 de diciembre.

