Bearman lo apuesta todo al rojo: el británico sueña con Ferrari

El piloto de Haas ha cerrado un buen año como novato con la escudería estadounidense, aunque asegura que su objetivo es correr con los italianos.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ha sido el escenario donde Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls) y Kimi Antonelli (Mercedes) han terminado su primer año en la competición, siendo este último el que más éxito ha tenido, registrando una séptima posición en la clasificación.

Pese a que el piloto italiano ha sido el mejor de los cinco, Bearman destaca sobre el resto por la proyección que tiene de cara a recalar en un equipo de mayor calibre. Tras terminar el GP de Abu Dhabi, el piloto británico ha concedido una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport', donde ha hecho un resumen del año, su rendimiento y su sueño en la F1.

"Es fantástico que nuestra generación esté conquistando a los mejores equipos. Debo decir que también tengo un poco de envidia de que puedan luchar ahí arriba, pero mi momento también llegará", afirma Oliver sobre sus compañeros de primer año.

Sobre su objetivo en la F1, además de lograr un campeonato, se encuentra un objetivo más realista a corto plazo: fichar por Ferrari. "Este es mi sueño, es lo que me impulsa a darlo todo y me da energía cada mañana. Quiero correr de rojo, quiero ganar de rojo: es el objetivo de mi vida", apunta Bearman, tras pasar por la academia de la escudería italiana y correr en Yeda en 2024 sustituyendo a Carlos Sainz.

Pese a ello, el piloto de Haas mantiene los pies en el suelo y ya está enfocado en correr para la escudería americana y rendir de la mejor forma. "Por ahora, me centro en mi equipo, intentando dar lo mejor de mí aquí, sabiendo que mi sueño se hará realidad algún día. Me siento preparado para lo que me depare el futuro. Y el año que viene, quiero demostrarlo aún más. A todos", concluye Oliver en la entrevista.

Oliver, un pretendiente para Ferrari

La situación actual en Maranello no es la mejor ni de lejos. Una crisis interna entre John Elkann, jefe de Ferrari, y sus pilotos, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, además de los malos resultados, han avivado los rumores de cambios en la parrilla de la escudería.

Ahí es donde se encuentra la oportunidad de Bearman para hacerse un hueco. El británico parte con ventaja, ya que formó parte de su academia de pilotos, lo conocen de primera mano y han visto su rendimiento este año.

En caso de que Hamilton o Leclerc no tengan un buen 2026, lo más probable es que uno de los dos salga de Ferrari, siendo el heptacampeón el elegido, por lo que si Oliver consigue mejorar, podría cumplir su ansiado sueño de fichar de rojo.