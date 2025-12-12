Un excompañero de Hamilton desvela que quiere dejar la F1: "Tiene un gran dilema..."

Nico Rosberg, campeón de la Fórmula 1 en 2016, dice que si no se atreve a dar el paso es porque sería una "pérdida total de prestigio".

El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari se ha acabado convirtiendo en una pesadilla. Fue el más mediático, pero los resultados no le han acompañado. Lejos, lejísimos de las expectativas. Ni una sola victoria. Tampoco podios. Su compañero, Charles Leclerc, se ha hecho con un total de siete.

Nico Rosberg, campeón de la Fórmula 1 en 2016 y excompañero de Lewis, ha desvelado en 'Sky Sports' que el piloto inglés se quiere marchar pero no sabe cómo hacerlo. Aunque cumplirá el año de contrato que le resta.

"Lewis tiene un gran dilema, una encrucijada, porque estoy seguro de que le gustaría dejarlo", dice el expiloto alemán, que se retiró inmediatamente después de proclamarse campeón de la F1.

Rosberg entiende lo que está pasando Hamilton e incluso lo califica de "cruel": "Es normal... no te apetece seguir así. Es cruel. Pero no puede, porque sería una pérdida total de prestigio".

A pesar de todo el alemán no cree que Hamilton se marche ya. Esperará, al menos, una temporada más. Lo que le queda de contrato.

"Acaba de empezar este proyecto con Ferrari. Abandonar después de una sola temporada no es posible. Está totalmente atado. No tiene otra opción que intentarlo de nuevo el año que viene. Pero también podría empeorar", cierra Rosberg.