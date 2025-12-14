La gran jugada entre Vinícius y Rodrygo que, de momento, salva a Xabi Alonso

El Madrid se llevó los tres puntos de Mendizorroza pero continúa sin ofrecer una buena imagen. Una gran combinación entre 'Vini' y Rodrygo le dio los tres puntos a los blancos y mantuvo en el cargo a Xabi.

Xabi Alonso parecía estar despidiéndose de su cargo como entrenador del Real Madrid, pero aparecieron Rodrygo y Vinícius. La dupla de brasileños fue la protagonista del segundo gol de los blancos frente al Deportivo Alavés.

'Vini' se deshizo de su marca en velocidad y se la puso en carrera a su compatriota para que este solo tuviera que empujarla. Fue de lo poco que generó el Madrid en ataque durante un encuentro en el que se volvieron a ver las carencias de los blancos a la hora de generar juego.

Por fortuna para los de Xabi Alonso, Courtois y Mbappé también fueron decisivos. El francés no faltó a su cita con el gol y adelantó al Madrid en el minuto 24 tras un 'jugadón' que terminó culminando con un espectacular disparo a la escuadra.

El guardameta belga volvió a ser salvador después de evitar el empate del Deportivo Alavés al filo del descanso. Courtois tapó un disparo a 'bocajarro' con la mismísima cara que hubiera supuesto la igualada local.

La polémica también tuvo algo de protagonismo. El Madrid reclamó un penalti sobre Vinícius de Tenaglia. En la jugada se puede apreciar como el contacto sí existe entre el zaguero 'babazorro' y el extremos brasileño. Sin embargo, García Verdura no lo vio suficiente como para señalar la pena máxima.

Con esta victoria, el Madrid se vuelve a poner a cuatro puntos del Barça y, más importante, Xabi Alonso salva un importante 'matchball'. De no haber ganado en Mendizorroza, hubiera sido destituido, tal y como informó José Luis Sánchez ('Jugones') tras la derrota de los blancos antes el City en Champions.

El Madrid visitará al Talavera el próximo miércoles para jugar los dieciseisavos de la Copa del Rey. La próxima jornada de Liga, los blancos recibirán al Sevilla en el Santiago Bernabéu.

Antes, los hispalenses visitarán precisamente al Deportivo Alavés en Copa. Los de Coudet, en su próximo compromiso liguero, se medirán a Osasuna.