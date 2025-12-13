La llamativa respuesta de Verstappen sobre si sería jefe de equipo: "A mi manera..."

El neerlandés respondió a una cuestión un tanto curiosa. ¿Sería jefe de equipo en la Fórmula 1? Por mucho que sorprenda, Max no duda lo más mínimo en responder. .

Max Verstappen ha firmado un final de temporada increíble. El tetracampeón del mundo se ha sobrepuesto a las debilidades de su Red Bull para alargar la pelea por un título, que hasta la última carrera tuvo tres aspirantes. Max tuvo que conformarse con el subcampeonato y poner fin a cuatro años seguidos coronándose en el 'Gran Circo'.

A pesar de ello, es uno de los máximos candidatos para la temporada que viene. El nivel de pilotaje mostrado por Max le posiciona como el claro favorito para asaltar un nuevo título de Fórmula 1. Sin embargo, todo dependerá del Red Bull y su rendimiento en comparación con otros coches.

Nadie se imagina a Verstappen siendo otra cosa que no fuera piloto en Fórmula 1. No obstante, a Max le han planteado la posibilidad de llegar a ser jefe de equipo en un futuro y dirigir a toda una escudería. El neerlandés, por increíble que parezca, no quiere saber nada del tema. Tiene claro que ese puesto no es para él.

"No voy a ser eso en la Fórmula 1 (jefe de equipo). ¡De ninguna manera, de ninguna manera! Eso no es lo que me gusta ni a lo que aspiro. Si has conducido en Fórmula 1 durante años y decides parar, supongo que ya no quieres hacerlo por un tiempo. Quiero hacer otras cosas, también competir, pero en menor escala y a mi manera", reconoce Verstappen en unas declaraciones recogidas por 'RacingNews365'.