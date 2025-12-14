La borrasca Emilia dejará un lunes lluvioso en gran parte de España: Valencia suspende las clases por la alerta

Los detalles Según la previsión, un frente entrará en contacto con el fenómeno provocando que las lluvias fuertes o muy fuertes se extiendan también a Alborán occidental.

La borrasca Emilia ha provocado miles de incidencias en Canarias y una alerta roja en Valencia y Almería, extendiendo su inestabilidad por gran parte de España. Las lluvias serán especialmente intensas en el Levante y sureste peninsular, con acumulados significativos en Castellón. Las precipitaciones se desplazarán hacia el noreste peninsular, mientras que chubascos fuertes se registrarán en Galicia y el área del Estrecho. El Ayuntamiento de Valencia ha suspendido clases en 32 centros por riesgo de inundaciones. Se recomienda evitar zonas inundables y seguir indicaciones de las autoridades para garantizar la seguridad.

La borrasca Emilia ha dejado miles de incidencias en Canarias y una alerta roja en Valencia y Almería este fin de semana. Así, mantendrá este lunes una situación de inestabilidad en la mayor parte del país, con lluvias generalizadas que podrán ser fuertes, muy fuertes y persistentes en el Levante y sureste peninsular, especialmente durante la primera mitad del día, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según la previsión, un frente entrará en contacto con la borrasca Emilia provocando que las lluvias fuertes o muy fuertes se extiendan también a Alborán occidental, Cataluña y, especialmente, Castellón, donde se esperan acumulados de 80-100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Durante la segunda parte de la jornada, las lluvias más persistentes se esperan en el noreste peninsular, aunque serán menos intensas, mientras que al final del día se registrarán chubascos localmente fuertes en el norte de Galicia, el oeste de Asturias y el área del Estrecho. También se prevén tormentas con granizo en zonas del área mediterránea y no se descarta la formación de alguna manga marina.

Los mayores acumulados de lluvia se producirán en el oeste de Galicia, el Estrecho, Alborán y, de forma destacada, en el Levante y sureste peninsular durante la primera mitad del día y predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones menos probables en el entorno del alto Ebro y el Cantábrico oriental, así como en las islas Canarias más orientales y en el sur de las zonas montañosas, donde sí se esperan intervalos nubosos.

Por su parte, la cota de nieve se situará entre los 1.400 y 1.600 metros en las montañas del norte. Además, se esperan bancos de niebla matinales en zonas del interior de la mitad norte y en áreas montañosas de la mitad sur.

Respecto a las temperaturas, descenderán en Pirineos, Alborán y en la mayor parte de la mitad oeste peninsular, mientras que subirán en Canarias, el valle del Ebro y la fachada oriental. Las mínimas aumentarán en Canarias y en la mitad norte peninsular y bajarán en el resto, donde los termómetros podrán llegar a 1ºC en zonas como Zamora y Palencia. También se registrarán heladas débiles en el Pirineo y de forma aislada en otras montañas del norte y del sureste.

El viento soplará de componentes este y sur en la Península y Baleares, con intervalos moderados en litorales y zonas del interior del tercio norte, donde podrán registrarse rachas muy fuertes en cumbres. En Galicia se esperan intervalos de viento fuerte en el litoral. Por su parte, en Canarias el viento será de componente norte moderado.

Valencia suspende las clases

Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia ha decidido suspender las clases este lunes por aviso naranja por lluvias en 32 centros de zonas inundables y de tres pedanías del sur de la ciudad, La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d’Alcedo. En Pinedo y El Saler los centros estarán abiertos pero la jornada será no lectiva por el acuerdo con el Ayuntamiento con las direcciones de los centros, según un comunicado del Consistorio.

Tras el último episodio de fuertes lluvias las direcciones de los centros de Pinedo y El Saler mantuvieron una reunión con las área de Emergencias del Ayuntamiento y Educación y se decidió de forma consensuada que con alerta naranja por lluvias los centros educativos de las dos pedanías tendrían un protocolo específico de apertura del centro pero sin actividad educativa.

Esta decisión se adopta para evitar los desplazamientos de numerosos alumnos de fuera de ambos núcleos urbanos que atraviesan zonas inundables en sus desplazamientos por carretera a estos centros escolares. Todas las medidas para el lunes se han adoptado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) de las 18.00 horas de este domingo tras conocer que en la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) se ha informado de que a partir de las 06.00 horas de mañana la alerta pasará a ser naranja por lluvias y tormentas y se mantendrá hasta el mediodía.

Por ello se ha decidido el cierre de la actividad docente en los centros ya determinados por el Ayuntamiento para las situación de alerta naranja por lluvias, lo que ya se ha comunicado a los centros educativos afectados. El Ayuntamiento mantiene abiertos este domingo los tres Centros de Atención de Emergencias sociales (CAES) y, al estar completas todas las plazas, para esta noche se abrirá el Polideportivo de Benimaclet para las personas sin techo.

Se mantienen las recomendaciones

En cualquier caso, se mantienen las mismas recomendaciones de las últimas horas, esto es, no cruzar zonas inundables, mantenerse alejados de cauces y barrancos por si hay acumulación de lluvias en cualquier momento y estar "siempre atentos a toda la información".

En esta línea, ha subrayado la importancia de que la ciudadanía esté pendiente de las indicaciones tanto de sus responsables municipales como del Centro de Coordinación de Emergencias, así como que informen de "cualquier incidente o emergencia que pueda ocurrir" a través del 112.

También ha llamado a mantenerse informados por los medios de comunicación y los canales de comunicación oficiales (Twitter y App) del 112 CV, donde tienen "toda la información y recomendaciones de autoprotección ante cualquier situación que se pueda producir".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.