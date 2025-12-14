Marko 'carga' duramente contra Horner: "Si le hubiéramos despedido antes, Verstappen habría sido campeón"

El exasesor de Red Bull ha sido muy contundente con el exdirector de la escudería. Le atribuye la culpa por el segundo puesto de Max este año y destapa algunos de los "juegos sucios" que el británico habría realizado en los últimos años.

La salida de Helmut Marko de Red Bull ha traído bastante cola. El austriaco, clave en los éxitos del equipo durante los últimos 25 años ha destapado los "juegos sucios" de Christian Horner, exjefe de la 'escudería del toro' durante sus últimos años.

Sin pelos en la lengua, el exasesor y figura muy cercana a Max Verstappen ha desvelado en su primera entrevista tras su salida de la Fórmula 1 concedida a 'De Telegraaf', la dinámica que se vivió dentro de Red Bull tras el fallecimiento de Dietrich Mateschitz, fundador de Red Bull.

"Si hubiéramos despedido antes a Horner, Max Verstappen habría sido campeón este año. Estoy absolutamente convencido de ello", así de contundente fue Marko respecto a lo ocurrido durante la temporada 2025. Atribuye al británico la responsabilidad por no haber podido superar a Lando Norris.

No solo esto, se remontó también a 2023 cuando, según él, Horner manipuló unas polémicas declaraciones que se le atribuyeron a Marko en las que afirmaba que Checo Pérez, entonces piloto de Red Bull, al ser sudamericano, no podía concentrarse de la misma manera que los alemanes y neerlandeses: "Nunca dije eso".

Unas palabras que dieron mucho que hablar en su día: "Eso fue inventado, quizá por ellos (Horner y su entorno)". Esto habría sido un intento de apartarle del equipo. Algo que no ocurrió gracias al apoyo de Verstappen, quien lo consideraba fundamental: "Horner quería utilizarlo para suspenderme, pero porque Max entró en escena en Yeda, eso no sucedió. Fuimos capaces de demostrar que Horner estaba mintiendo en todo".

Acabó confesando la impactante frase que el exjefe le habría dicho en 2022 durante una fiesta previa al GP de Austria acerca del estado de salud del entonces dueño de Red Bull: "(Horner) vino a mí y me dijo '(Mateschitz) no acabará el año'". Algo que sucedió, ya que el empresario acabó falleciendo unos meses más tarde. "A partir de ese momento, hizo todo lo posible por hacerse con el control, yo hice todo lo que pude en nombre de Austria para evitarlo".