El icono de la F1 que 'atiza' a Piastri por su final de temporada: "Como si su primo estuviera en el coche"

Romain Grosjean considera que el nivel del australiano en las últimas carreras dejó mucho que desear. Cabe recordar que Oscar lideró el campeonato durante gran parte del año.

El final de temporada de la Fórmula 1 ha sido una auténtica locura. Lando Norris se terminó coronando en el Gran Premio de Abu Dhabi después de sobrevivir a la presión a la que le sometió Max Verstappen en las últimas carreras. Lando se terminó alzando con el título y Max, a pesar de la derrota, dejó una imagen histórica llevando la pelea por el Mundial a la última prueba.

El que peor salió de los tres candidatos al trofeo fue Oscar Piastri. El australiano, que lideró durante gran parte de la temporada el campeonato, se 'vino abajo' en las últimas carreras mostrando un nivel muy por debajo de lo mostrado durante todo el curso.

Fue tal el 'bajón' de rendimiento que era difícil de explicar. Romain Grosjean, expiloto de Fórmula 1, no entiende cómo puede ser que Oscar pasara a tener ese nivel en pista: "Oscar Piastri es al que no entiendo este año. Estaba tan tan tan fuerte antes de las vacaciones de verano, pero después de eso, después de Monza, durante cuatro o cinco carreras, parecía que su primo estaba al volante".

"En Qatar, volvimos a ver a Oscar de vuelta: el hombre más rápido en pista y en la pole position. No ganó la carrera, pero eso no importó ese fin de semana. Oscar estaba de vuelta y me pareció sólido en Abu Dhabi. Para entonces, sin embargo, había perdido demasiado terreno. Cuando tienes 34 puntos de ventaja y acabas con 13 de desventaja, no es lo que esperas. Pero aprenderá de ello", ha asegurado el francés en unas declaraciones para 'Bein Sport'.

Aún así, Grosjean cree que Piastri podrá levantar el título de campeón del mundo en un futuro: "Todavía es muy joven y sólo lleva unos pocos años en la Fórmula 1. Ha demostrado muchas cosas buenas y también que tiene mucho que dar. Ha demostrado que en ciertos momentos, durante cuatro o cinco carreras, no estaba al nivel que quería, pero si repite lo que se le da bien y soluciona los problemas, será campeón del mundo".