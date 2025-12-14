La trama Leire se llevó 731.000 euros en mordidas por dos rescates y el supuesto amaño de tres contratos públicos

Los detalles Según una nueva diligencia sobre la trama de Leire Díez y los contratos públicos, los tres investigados trabajaban coordinados para conseguir "el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones".

Unas mordidas de 731.545 euros. Ese es el dinero que Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández se habrían llevado por el rescate de dos empresas y el supuesto amaño de tres contratos públicos, hechos por los que están siendo investigados por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Así se recoge en una nueva diligencia a la que ha tenido acceso laSexta y en la que se detalla la operativa que habrían utilizado los tres investigados para obtener las mordidas.

Según el documento, pertenecían a "un grupo", denominado por ellos mismos como 'Hirurok', a través del cual habrían "orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública".

De esta manera, Díez, Alonso y Fernández habrían actuado "de forma coordinada con el propósito finalista de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones", canalizando los fondos ingresados principalmente a través de la empresa Mediaciones Martínez.

Como detalla el escrito, la trama había adoptado "medidas de seguridad para garantizar la más estricta discreción y confidencialidad de sus actuaciones", lo cual no ha impedido que los investigadores hayan detectado hasta cinco operaciones en las que "habrían desplegado sus capacidades, obteniendo decisiones favorables a sus intereses provenientes de diversas Administraciones públicas y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)" de la que Vicente Fernández había sido presidente.

Las cinco operaciones

La primera de las operaciones investigadas es la concesión por parte de la SEPI de un rescate por valor de 112,8 millones de euros a Tubos Reunidos.

Como detalla el escrito, "los indicios recopilados ponen de manifiesto que por parte del grupo Hirurok se habrían llevado a cabo acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950€ a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por la sociedad Mediaciones Martínez". Una acción que habría consistido, según los propios investigados, en una "intermediación", la cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda.

Por otro lado, la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa a favor de Servinabar por 18.119 euros también está incluido en la diligencia. Dicha empresa debía emitir "un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa", lo que ha hecho a los investigadores considerar que se había cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede.

Eso sí, la mayor mordida de la trama habría sido la adjudicación de un contrato público por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor la sociedad Erri Berri. Por haber tenido la capacidad de "beneficiar a la mercantil en el proceso de adjudicación del contrato", la trama habría recibido de contraprestación 400.000 euros.

Además, también se han analizado el contrato realizado por Enusa al despacho de abogados Carrillo y Montes por conseguir dos explotaciones: una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento residuos en Castellón. En este caso, la mordida habría alcanzado los 17.545 euros.

Por último, el rescate realizado por Sepides a Arapellet, filial de Forestalia. Una ayuda que ascendió a 17,32 millones de euros y por la que la trama habría obtenido 200.000 euros en mordidas.

En total, las mordidas ascenderían a 731.545 euros, a los que habría que sumar el contrato mendaz realizado con Servinabar por un importe de 18.119 euros.

Dinero para inversiones

En la diligencia también se recoge que la mayoría del importe obtenido en mordidas habría sido utilizado "para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca, presumiéndose actualmente como inversiones comunes y, por lo tanto, ligados a los tres investigados".

No obstante, el escrito apunta que otra parte del dinero fue destinado directamente a los propios miembros de la trama.

