Sánchez se aferra a su manual de resistencia frente a los escándalos: "Afrontar los debates, proponer soluciones y optar por la verdad"

El contexto Pese a encontrarse en uno de los momentos más tensos de la legislatura por presuntos casos de corrupción o denuncias por acoso sexual, el presidente del Gobierno tiene claro que "sí merece la pena gobernar en circunstancias complejas".

Una vez más, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parece tenerlo todo en contra: presuntos casos de corrupción, denuncias por acoso sexual o laboral... Pero si en algo es experto el líder socialista es en resistir. Tal y como explicaba durante la mañana de este domingo en un mitin celebrado en Extremadura, con motivo de las próximas elecciones, para él "sí merece la pena gobernar en circunstancias complejas".

El jefe del Ejecutivo se enfrenta a uno de los momentos más tensos y polémicos de su legislatura, el cual está enfrentando "actuando": "Cuando desgraciadamente sufrimos un caso de corrupción, en nuestro partido actuamos con contundencia y extirpamos de cuajo".

Así, en el acto de campaña en Cáceres, donde también ha participado Miguel Ángel Gallardo, ha expuesto todo lo que ha hecho el PSOE por las mujeres. Y es que el voto femenino podría estar, más que nunca, en juego.

"Todos los derechos y todas las libertades de las mujeres han venido de la mano de las mujeres y del Partido Socialista Obrero Español", ha añadido. Sin embargo, esta vez, Sánchez no va a tener que resistir solo a los ataques de la oposición, del Partido Popular.

De recado en recado

Para el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, desde filas socialistas han querido dar "lecciones a todo el mundo mientras se incubría a una manada de machistas y de corruptos". Pero Sánchez no acepta lecciones: "El señor Feijóo es presidente del PP porque el señor Casado denunció la corrupción de la señora Ayuso", añadió el presidente.

Otro de los frentes abiertos que tiene el líder socialista es el último recado de la Conferencia Episcopal. Por su parte, su presidente, Luis Argüello García, ha reiterado que en la situación política actual es necesaria "una cuestión de confianza, una moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos".

Algo a lo que también ha tenido que contestar el presidente: "Le digo a Argüello que hay una cuarta opción, respetar el resultado aunque no te guste. También le animo a lo siguiente: si se quiere presentar a unas elecciones, tiene la asociación ultraderechista Abogados Cristianos, que se presente y a ver qué resultado saca", ha añadido durante el acto de campaña socialista.

Asimismo, ha expuesto que "el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó al democracia". Ahora, Sánchez tiene que resistir también a la presión de sus socios. La vicepresidenta Yolanda Díaz apostó por "reformular el Gobierno", mientras Aitor Esteban dijo que el PSOE tiene que detener la "hemorragia" de escándalos o "el presidente español tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios".

Lo que sí parece tener claro el líder socialista es su fórmula para resistir: "Afrontar los debates, proponer soluciones, optar por la verdad aunque duela". Tres consejos más para completar su famoso manual de resistencia.

