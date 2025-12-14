"Es el mejor literato, el mejor músico y el mejor poeta": cientos de personas despiden al "dios" Robe en Plasencia

¿Por qué es importante? "Fue un tío que ha hecho leyenda", asegura uno de los asistentes al acto, que ya este sábado por la noche aglutinaba una cola de personas. "Después de pasar un largo duelo, parte de nuestra cura fue con Robe en un concierto en Valladolid", ha dicho otra fan.

En uno de los momentos más polarizados de la historia de España, la poesía, la filosofía y la música han unido a medio país en pos de un solo grito: el del adiós a Robe. El vocalista de Extremoduro, que falleció este miércoles a los 63 años, ha dejado una huella imborrable que este domingo ha sido alabada y homenajeada en el Palacio de Congresos de Plasencia, el municipio del que era originario y al que se han desplazado cientos de personas.

Porque sí, a Robe se le notaba en la voz, como él mismo decía, que por dentro era de colores. En la voz y en la pluma con la que daba forma a unas letras que pasarán a la historia de España como el sumun de la poesía más alternativa y rockera de los últimos tiempos. Y eso que Robe no era adalid de la simpatía más desenfadad, ni siquiera amigo de las entrevistas que en los últimos tiempos ofreció con cuentagotas.

Pero al vocalista no le hacía falta ser simpático para llegar hasta el corazón de sus seguidores, que estos días han puesto en el número uno de lo más escuchado canciones como 'Si te vas' o 'La vereda de la puerta de atrás'. Esta última convertida en la recomendación semanal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en redes sociales.

Lo que ha unido el ya mítico e histórico cantante se ha dejado ver en todas las muestras de cariño con el anuncio de su muerte. Homenajes que han llegado desde todos los extremos de la sociedad, incluso desde las filas populares con un último adiós de Alberto Núñez Feijóo. Aunque el adiós que más importa es el de los seguidores que desde este sábado por la noche hacían cola en Plasencia para despedir a un figura.

Flores amarillas "para acordarnos de su pelo"

Entre los asistentes al acto de Plasencia se encontraban personas llegadas desde distintos puntos de España, como Jesús, de Guadalajara, que ha explicado a Efe que había llegado a las doce de la noche. "Es el mejor literato, el mejor músico, el mejor poeta y se merece esto y mucho más. Le he seguido siempre toda su carrera, con Extremoduro, con Robe, y no se merece menos que estar aquí hoy", ha afirmado.

También Iván, procedente de Béjar (Salamanca), se ha sumado a la cola desde las siete de la mañana "igual que el compañero, a darle el último adiós". Sobre el acto de homenaje, ha reconocido que no sabía qué iba a encontrarse dentro del recinto, pero sí ha mostrado una gran expectación: "Estamos curiosos de entrar y verlo". Para él, Robe fue "prácticamente Dios", "un tío que ha hecho leyenda".

Abel ha calificado la jornada como "un día triste" para la ciudad al despedir "a un personaje importante que llevó el nombre de Plasencia a muchos rincones, no solo de España, sino también de Europa". Para él, Robe fue "un gran ácrata, un artista y un filósofo en su oficio", aunque ha expresado sus dudas sobre si el propio músico habría querido un acto de este tipo.

Desde la comarca cacereña de Las Hurdes ha llegado Ana, que portaba flores amarillas "para acordarnos de su pelo". "Robe forma parte de toda nuestra vida", ha asegurado.

Silvia, otra de las asistentes, ha relatado el valor personal que tuvo la música del artista en un momento difícil. "Después de pasar un largo duelo, parte de nuestra cura fue con Robe en un concierto en Valladolid", ha recordado al señalar que aquel concierto supuso "nuestra recompensa" y una ayuda para superar ese proceso.

