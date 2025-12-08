La dura confesión de Rudy Fernandez sobre Ricky Rubio en 'El Cafelito': "Me sentí mal al ver que mi hermano...."

El exjugador del Real Madrid reveló cómo se sintió después de ver como uno de sus mejores amigos en el mundo del baloncesto sufría depresión y ansiedad.

Rudy Fernández fue uno de los miembro de la generación dorada del baloncesto español, al igual que Ricky Rubio. El mallorquín y el catalán se unieron a los Gasol, Navarro y compañía para formar el mejor grupo de la historia del baloncesto en España.

Sin embargo, la historia en concreto de Ricky Rubio va mucho más allá de ser un deportista de élite. Hace unos años, el exbase de los Timberwolves confesó que sufría problemas de depresión y ansiedad.

Eso le llevó a alejarse de las canchas durante algún tiempo y a abandonar la concentración con España para el Mundial 2023. Rudy Fernández, leyenda del baloncesto en España y compañero de habitación de Rubio, se lamenta con Josep Pedrerol en 'El Cafelito', no haber podido detectar que Ricky estaba pasando por momentos complicados.

"Ricky fue muy valiente. Cuando le pasó yo estaba con él en la habitación. Yo me sentí mal porque no veía que mi compañero, mi amigo, mi hermano lo estaba pasando mal", ha confesado Rudy en el 'podcast' de Josep Pedrerol.