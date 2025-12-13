Vettel advierte a Red Bull de la gran pérdida sufrida con Marko: "Era la clave del éxito..."

La salida de Helmut Marko de la escudería austríaca no ha dejado a nadie indiferente. Su marcha supone un cambio importante dentro del equipo, algo sobre lo que ha dado su opinión Sebastian Vettel.

El pasado martes, Red Bull hizo oficial la salida de Helmut Marko del equipo tras 25 años. Su función era la de asesor y jefe del equipo 'junior', pero era mucho más. Desde su llegada se había convertido en un hombre clave dentro de la escudería, fundamental en los éxitos de pilotos como Max Verstappen o Sebastián Vettel, quien ha comentado su salida.

El alemán afirmaba que "se sorprendió tanto como el resto" al conocer la noticia: "Le deseo a Helmut todo lo mejor en el camino que emprenda y una jubilación más que merecida".

"Helmut puede considerarse a sí mismo el autor del éxito de Red Bull y Toro Rosso en la Fórmula 1", declaraba Vettel. "No solo en lo que respecta a la elección de pilotos; también las decisiones clave sobre la estructura del equipo, el personal y la estrategia venían de él", aseguraba para 'Sport.de'.

El tetracampeón del mundo también aprovechó para comentar cómo vivió la no consecución de su quinto mundial: "Me afectó mucho que este año nos quedáramos por muy poco sin el campeonato del mundo, y eso me dejó claro que este es el momento adecuado para cerrar este capítulo tan largo, intenso y exitoso".

A pesar de considerar la salida del asesor austríaco una gran pérdida, Vettel cerró dejando clara su confianza en Red Bull de cara al futuro: "Le deseo muchos éxitos a todo el equipo y estoy convencido de que el año que viene volverán a luchar por ambos títulos (mundial de constructores y de pilotos)".

Sobre el sucesor de Marko aún no hay nada claro, el propio Vettel llegó a ser vinculado con el puesto: "Hablé un poco con Helmut, pero no llevó a nada. Nunca llegó a cuajar realmente".