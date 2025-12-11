El jefe de Ferrari responde a las constantes críticas de Hamilton y Leclerc: "No presto atención..."

Con la temporada ya finalizada, la escudería italiana pone la mira en 2026. Sin embargo, aún hay cuestiones que tratar dentro del equipo como la reacciones de los pilotos ante los problemas, sobre esto, Fred Vasseur ha dado su opinión.

Abu Dhabi puso el punto final a una de las temporadas más decepcionantes para Ferrari que se recuerdan. El flagrante fichaje, Lewis Hamilton, no ha sido capaz de triunfar en ningún gran premio. Tampoco Charles Leclerc, en su séptimo año en la escudería italiana.

Unos resultados desastrosos, que les han posicionado en el sexto y quinto lugar de la clasificación general. 'La Scuderia' finalizó en la cuarta posición en el Mundial de Constructores, un resultado también decepcionante tras luchar en 2024 ante McLaren por el primer puesto hasta la última carrera.

Han sido continuas las críticas y quejas de los pilotos durante la temporada. En muchas ocasiones culpando al coche o la escudería, ya sea por radio o en entrevistas posteriores a las carreras. Algo que 'mosqueó' a John Elkann, presidente de Ferrari, que comentó que "los pilotos necesitan concentrarse más y hablar menos", tras el GP de Brasil.

Vasseur, partidario de las críticas constructivas

Una postura totalmente contraria a la que sostiene Fred Vasseur, jefe de la escudería: "No presto atención a la reacción en un plató de televisión". Tras diez años en el equipo, el francés es una de las figuras de mayor relevancia en Ferrari y conocedor de primera mano de la situación actual.

"Lo más importante es tener a un tipo que vuelve con nosotros y que empuja al equipo a hacer un mejor trabajo todos juntos", recoge 'Motorsport'. "A veces se emocionan por la radio... Lo acepto perfectamente y lo más importante para mí es que mantengan el mismo enfoque, intentar conseguir un coche mejor, un equipo mejor, un todo mejor y es así como mejoraremos", aseguraba así Vasseur que no le molestan en absoluto estos lances.

El ingeniero también habló sobre Leclerc, a quien conoce a la perfección: "Siempre es crítico, consigo mismo primero y con el equipo y con todo el mundo, pero siempre con una dinámica positiva... Lo conozco desde hace 10 años o más y siempre fue así".

Para cerrar confirmó que esta es la dinámica que quiere mantener con sus pilotos: "Estaría destrozado si los pilotos me dijeran que estamos haciendo un buen trabajo...Tienen que venir a nosotros y llevar al equipo al límite, podemos mejorar en todas partes". Fred Vasseur exige la visión más constructiva de todo el equipo para que Ferrari pueda volver a lo más alto en 2026: "Es el ADN de nuestro deporte. No me sorprende me digan 'tenemos que mejorar esto', porque es lo que les pedimos que hagan".

