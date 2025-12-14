Albon revela la importancia real de la llegada de Sainz a Williams: "Es más igualitario..."

El piloto tailandés cuenta el increíble cambio que ha supuesto el fichaje de Carlos para la escudería británica. Álex se alegra de compartir 'box' con el madrileño.

Carlos Sainz ha firmado un final de temporada magnífico en su primer año en Williams. El madrileño no lo tuvo fácil durante la primera mitad de curso pero se supo rehacer a partir del increíble podio que consiguió en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Williams está encantado con la llegada del español al equipo. Especialmente, su jefe, James Vowles. El directivo británico no solo ha destacado en varias ocasiones el talento de Carlos sino también lo asombrado que ha quedado con la increíble capacidad de trabajo que tiene.

Otro que parece haberle alegrado mucho la llegada de Sainz es Álex Albon. El piloto tailandés ha desvelado la importancia que ha tenido Carlos en el desarrollo del coche. Apunta a que desde que el español forma parte de la escudería hay más igualdad: "Definitivamente (ha habido un cambio), diferente en términos de cultura y mentalidad".

"Yo diría que, siendo totalmente sincero, simplemente en términos de planteamiento entre los dos coches, mucho más igualitario en la forma en la que el equipo nos ha tratado. Definitivamente podría decir que, en general, recibí un trato preferencial en años anteriores. En cuanto a trabajar juntos, había más intercambio de opiniones. Simplemente compartíamos las mismas opiniones sobre el coche", reconoce Álex en unas declaraciones para 'Motorsport'.

Albon también asegura que Carlos le lleva a ser mejor: "Creo que hablamos un idioma muy parecido. Carlos tiene más experiencia que yo. Pero en cuanto a nuestra edad y enfoque, manejamos las cosas de forma muy parecida. En términos de empujarme, sí, es genial tener a alguien".