Hamilton no puede con Verstappen... y Alonso se cuela: los pilotos mejor pagados de la F1 en 2025

Con el cierre de la competición este año, Forbes ha informado sobre los salarios de los mejores conductores de la parrilla. El 'top' deja algunas conclusiones interesantes y puestos inesperados.

Concluida la temporada 2025 de Fórmula 1, 'Forbes', ha publicado la lista de los 10 pilotos mejor pagados del año. Dejando claro de esta manera que, el Gran Circo, es uno de los deportes donde mayor salario reciben los deportistas.

A pesar de llevarse el campeonato, Lando Norris no ha sido el piloto que más dinero ha obtenido este curso, sino su inmediato seguidor, Max Verstappen. El cuatro veces campeón del mundial de Fórmula 1 obtuvo un total de 65 millones de euros, de ellos, algo menos de 10 fueron conseguidos a través de bonus.

Le siguió con 60 millones Lewis Hamilton. El británico firmó uno de los mayores salarios base con Ferraripara su primer año en la escudería italiana, sin embargo, no ha estado a la altura de las expectativas. En el tercer lugar se encuentra, ahora sí, el campeón, Norris, que obtuvo 50 millones de euros. De ellos, más de dos tercios están vinculados a bonus, 34 millones aproximadamente.

A continuación, aunque con mucha diferencia, está su compañero en McLaren, Oscar Piastri, que ganó 32 millones de euros. Le siguieron: Charles Leclerc; Fernando Alonso, con 23 millones y George Russell. Por debajo de los 20: Lance Stroll; Carlos Sainz, noveno con 11 millones; y Kimi Antonelli que cierra el 'top 10'.

La lista refleja la relación directa que existe entre los los resultados y la pertenencia a ciertos equipos, con los salarios de los conductores. Cuatro de las escuderías logran incluir a sus pilotos en el índice: Ferrari, Mercedes, McLaren y Aston Martin. Unas cifras altísimas que dejan entrever el negocio que existe tras los 'boxes'.