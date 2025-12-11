Ahora

"Lo bueno y lo malo es que..."

Carlos Alcaraz deja claro qué título quiere ganar en 2026

El número 1 del mundo ha asegurado que su "objetivo para el 2026 es Australia", donde nunca ha pasado de semifinales.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazAgencia EFE

Carlos Alcaraz ha recibido este jueves el Premio al Mérito Deportivo de la Región de Murcia en su 43ª edición.

En la gala, el número 1 del mundo ha señalado cuál es el título que más ilusión le haría ganar la próxima temporada.

"Mi objetivo para el 2026 es Australia, y lo bueno y lo malo es que es el primero del año", ha afirmado el murciano en declaraciones que publica 'Marca'.

"Más que no dárseme bien, creo que han sido pequeños detalles. He jugado muy buen tenis en Australia; me falta el último momento para avanzar", ha explicado.

"Espero que este año sea diferente", ha añadido Carlitos, que en las últimas tres ediciones ha llegado a semifinales del torneo 'aussie'.

